Le gouvernement du Québec renouvelle son engagement pour la réalisation de travaux en infrastructures municipales

BOIS-DES-FILION, QC, le 18 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une somme de 360 millions de dollars sera investie à travers le Québec pour financer des travaux de construction, d'amélioration, de remplacement ou de maintien de bâtiments municipaux. C'est ce qu'elle a dévoilé aujourd'hui en présence de la Fédération québécoise des municipalités et de l'Union des municipalités du Québec.

Avec le renouvellement du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) pour la période 2025-2028, le gouvernement du Québec soutiendra les municipalités de 100 000 habitants et moins, les MRC et les régies intermunicipales dans la réalisation de projets concernant leurs bâtiments à vocation municipale ou communautaire. Pensons par exemple à un hôtel de ville, à une caserne de pompiers, à un garage municipal ou encore à un centre communautaire.

Comme nouveauté, le PRACIM favorise et priorise les projets de mise en commun de bâtiments ou de services entre municipalités afin de maximiser la portée des investissements publics et d'améliorer la qualité des services aux citoyennes et citoyens.

Citations :

« Quand notre gouvernement investit dans les infrastructures municipales collectives, ça permet non seulement de bâtir des lieux qui profitent à toute la population, mais aussi de stimuler directement notre économie. Chaque chantier lancé soutient des emplois bien rémunérés et stimule les entreprises locales. C'est un programme tellement apprécié des municipalités; il a mené à la réalisation de plus de 300 projets depuis qu'on l'a lancé, en 2022! Avec ces aides financières, on vient réduire les déficits d'entretien et de maintien d'actifs des municipalités, et assurer la pérennité des infrastructures municipales, et ce, partout au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le renouvellement du PRACIM est une bonne nouvelle pour nos municipalités. Cet engagement du gouvernement constitue une contribution positive au défi important que représentent le maintien et la mise à niveau des infrastructures municipales. En soutenant les projets de mise en commun, le programme encourage la collaboration intermunicipale, une approche que la Fédération québécoise des municipalités valorise également. Les besoins en investissements sont immenses et ce programme permettra la réalisation de projets dans les régions. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« Le PRACIM est un programme clé pour assurer la durabilité de nos infrastructures municipales, telles que les casernes de pompiers, les salles communautaires et les garages municipaux. Nous nous réjouissons particulièrement de constater que la nouvelle mouture du programme renforce le soutien financier aux projets favorisant la mutualisation des services et le partage d'infrastructures entre municipalités. Alors que plusieurs bâtiments atteignent la fin de leur vie utile, cet appui devient indispensable, car les municipalités ne peuvent assumer seules un tel fardeau financier. »

Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche

Faits saillants :

Le nouveau PRACIM succède au programme mis en place en 2022. Il offre du financement dans deux volets : Volet 1 : projets de bâtiments de base avec ou sans mise en commun; Volet 2 : projets de casernes de pompiers avec mise en commun et, sous certaines conditions, projets sans mise en commun.

S'inscrivant dans la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le PRACIM est le seul programme gouvernemental permettant de réaliser ces travaux d'envergure.

Les investissements du PRACIM proviennent du Plan québécois des infrastructures 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

