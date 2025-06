Le gouvernement du Québec accorde plus de 10,2 M$ à Clarenceville pour assurer l'approvisionnement en eau potable à ses citoyens

CLARENCEVILLE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, ont annoncé aujourd'hui qu'une somme de 10 224 584 $ a été accordée à Clarenceville pour des travaux d'infrastructures d'eau potable ainsi que pour la réfection de la chaussée. Rappelons que le premier ministre du Québec, M. François Legault, s'était engagé en 2022 à remédier à l'absence d'un réseau de conduites d'eau potable dans cette municipalité.

L'aide financière permettra de mettre en place un réseau de distribution d'eau potable raccordé à l'usine de production de la Régie intermunicipale d'approvisionnement en eau potable Henryville-Venise (RIAEPHV) pour desservir la population située dans le périmètre urbain de Clarenceville. Ces travaux visent également à résoudre une problématique de contamination de l'eau issue de plusieurs puits individuels dans le secteur.

Par la suite, l'asphaltage de la route 202 (rue Principale) sera réalisé sur une distance de 1,2 kilomètre dans le secteur urbain.

Citations :

« Partout au Québec, notre gouvernement soutient de façon importante les municipalités dans la réalisation de leurs projets d'infrastructures d'eau. Je suis très heureuse de pouvoir appuyer une initiative aussi porteuse pour Clarenceville. Offrir enfin un accès à une eau potable de qualité, c'est bien plus qu'un chantier d'infrastructures : c'est une avancée majeure pour la santé, le bien-être et la sécurité des gens d'ici. Je tiens à saluer le travail de la Municipalité, de la RIAEPHV et, bien sûr, de notre collègue Audrey Bogemans, qui ont uni leurs efforts pour que ce projet devienne finalement réalité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis particulièrement fière de cet investissement majeur, qui va contribuer à améliorer le quotidien de nombreuses familles et entreprises de Clarenceville. En campagne électorale, je m'étais d'ailleurs engagée à régler ce problème et à assurer l'accès à une eau potable de qualité au cours de mon mandat. Avec l'appui du premier ministre du Québec et de la ministre des Affaires municipales, j'y suis parvenue, d'où ce sentiment du devoir accompli qui m'habite aujourd'hui. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier Mme Andrée Laforest et le gouvernement du Québec pour cette aide financière considérable. Ce soutien permettra d'assurer aux citoyennes et citoyens de Clarenceville un accès à une eau potable tout en protégeant l'environnement et, surtout, en diminuant l'impact sur le fardeau fiscal des contribuables. Merci également à notre équipe municipale pour sa collaboration et à notre députée, Mme Audrey Bogemans, pour son aide et son travail exceptionnels. »

Serge Beaudoin, maire de Clarenceville

Faits saillants :

L'aide financière provient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), ainsi que du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Ainsi, 9 815 000 $ proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033. Le MTMD contribue au projet à hauteur de 409 584 $ pour l'asphaltage.

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP).

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

