Le gouvernement du Québec réaffirme son soutien à la filière forestière

QUÉBEC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, est fière d'annoncer que plus de 60 millions de dollars (M$), depuis 2022, ont été utilisés pour soutenir des projets d'innovation pour la transformation de produits forestiers. Au total, ce sont 35 partenaires qui ont profité ou profiteront de l'appui du gouvernement du Québec.

Ces investissements réalisés dans des projets de construction ou de transformation d'usines et de diversification de la production ainsi que dans la robotisation et l'automatisation des procédés pour pallier la rareté de la main-d'œuvre ou augmenter la productivité des entreprises agissent comme un levier supplémentaire permettant d'assurer la pérennité et le développement du secteur forestier québécois.

Un secteur prioritaire

Cette annonce témoigne une fois de plus de l'engagement du gouvernement du Québec de soutenir le secteur forestier. Le 21 novembre dernier, l'attribution de plus de 440 M$ a été annoncée pour reboiser les forêts québécoises. À cette somme s'ajoutent des prêts de 100 M$ pour aider directement les entreprises forestières.

Depuis l'automne 2023, ce sont plus de 1 milliard de dollars (G$) que le gouvernement du Québec a investis pour soutenir le secteur forestier. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts s'est également engagée à moderniser le régime forestier dans les meilleurs délais.

En soutenant ce type d'initiatives, le gouvernement du Québec démontre encore une fois son appui à la filière forestière et aux entreprises gravitant autour de ce secteur.

Citation :

« Avec ces investissements, notre gouvernement démontre à nouveau son soutien à ce secteur névralgique pour le Québec et ses régions. Concrètement, avec cette annonce, nous encourageons des projets innovants qui permettront de dynamiser la filière forestière. Les projets soutenus dans le cadre du Programme Innovation Bois ont généré près de 1,35 milliard de dollars en investissements totaux, créé plus de 1 300 emplois et consolidé plus de 14 000 autres, depuis 2016. C'est impressionnant! Je salue les investisseurs pour leur sens de l'initiative et leur vision d'avenir! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Accordés par l'intermédiaire du Programme Innovation Bois, ces importants investissements gouvernementaux atteignent 60 482 922 M$ depuis le 1 er novembre 2022 (voir liste des projets en annexe).

novembre 2022 (voir liste des projets en annexe). Depuis 2016, le Programme Innovation Bois (PIB) est destiné aux différents promoteurs du domaine de l'industrie des produits forestiers ou du domaine de l'industrie de la fabrication des équipements forestiers.

Les fonds alloués au Programme sont maintenant tous engagés. Pour rester informé d'une éventuelle disponibilité budgétaire permettant le dépôt de nouveaux projets, il est cependant possible de soumettre un « Avis d'intention », accessible sur la page Web du Programme.

Liens connexes :

ANNEXE

LISTE DES PROJETS* APPROUVÉS, DEPUIS LE 1er NOVEMBRE 2022,

AU PROGRAMME INNOVATION BOIS (PIB)

Entreprise / organisation Description du projet Ville (région) Aide financière maximale prévue Alphonse Lepage inc. Mise en place d'un centre de composantes 5.0 permettant de connecter les technologies de l'atelier ensemble et de traiter le volet industriel en flux tiré, tout en optimisant l'approvisionnement en matière première. Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent) 2 500 000 $ Char Technologies ltée. Implantation d'une usine de biocharbon et d'hydrogène vert. Saint-Félicien (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 2 500 000 $ Société de cogénération de Saint-Félicien Installation d'un séchoir à basse température dans le cadre d'un projet de centre de valorisation de la biomasse forestière. Saint-Félicien (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 1 000 000 $ PF Résolu Canada inc. Implantation en usine de pâte kraft blanchie de résineux d'un traitement biologique modulaire innovant des eaux usées. Saint-Félicien (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 1 338 500 $ BOSK Bioproduits inc. Usine de démonstration de biofermentation pour la fabrication de bioplastiques compostables à partir de boues papetières. Québec (Capitale-Nationale 2 248 955 $ Kruger Wayagamack SEC Diversification par l'ajout de capacité d'innovation, de versatilité et de durabilité. Ajout de nouveaux équipements nécessaires sur la machine à papier afin de produire de nouveaux grades spécialisés. Trois-Rivières (Mauricie) 2 500 000 $ Groupe Cabico Automatisation de la planification d'une production sur mesure. Coaticook (Estrie) 954 703 $ Emballage Kruger Holding SEC Réalité augmentée pour les processus. Montréal (Montréal) 201 232 $ Lauzon Planchers de bois exclusifs inc. Implantation de systèmes de vision, couplés à l'utilisation d'intelligence artificielle pour donner une meilleure optimisation des pièces des sciages feuillus. Thurso (Outaouais) 2 229 200 $ S.E.C. Papier Masson WB Construction d'une usine de production de fibres isolantes destinées à la fabrication de panneaux flexibles isolants pour la transformation de bois de qualité inférieure. Gatineau (Outaouais) 2 500 000 $ Uniboard Canada inc. Implantation d'une flotte de véhicules à guidage automatique pour le transport des produits finis vers les quais de chargement. Val-d'Or (Abitibi-Témiscamingue) 2 500 000 $ 9474-9785 Québec inc. Implantation d'une usine de biochar et de biocarbone. Port-Cartier (Côte-Nord) 2 500 000 $ 9452-6126 Québec inc. Production et mise en marché de bouleau blanc de qualité inférieure en bois de chauffage séché à haute température. Grandes-Bergeronnes (Côte-Nord) 405 919 $ Les Chantiers de Chibougamau ltée Développement du système intelligent de gestion des opérations de fabrication de produits à valeur ajoutée - sections séchage et rabotage. Chibougamau (Nord-du-Québec) 2 500 000 $ Boa-Franc S.E.N.C. Automatisation de la gestion de grades et du mélange de longueurs par le développement de robots assistés de vision artificielle, et développement de la mise en panneaux du produit « Classic ». Saint-Georges (Chaudière-Appalaches) 2 500 000 $ Mobilier Rustique (Beauce) inc. Implantation d'une ligne de production permettant l'écorçage et la finition de pièces arrondies. Saint-Martin (Chaudière-Appalaches) 908 033 $ Groupe RCM Modulaire inc. Automatisation des structures de bâtiment en ossature de bois. Saint-Benoit-Labre (Chaudière-Appalaches) 2 443 599 $ Le Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc. Développement et installation d'une cellule automatisée de contrôle qualité et de mise en paquet de bardeaux de cèdre teints. Saint-Prosper (Chaudière-Appalaches) 354 844 $ Teknion Roy & Breton inc. Tri automatisé des composantes de meuble avant assemblage avec vision et robotique industrielle, et plateformes mobiles autonomes. Lévis (Chaudière-Appalaches) 2 500 000 $ Composantes Lab-Co inc. Automatisation et optimisation du débitage des composantes d'escalier par le biais de l'intelligence artificielle. Saint-Lambert-de-Lauzon (Chaudière-Appalaches) 226 580 $ Mobilier Rustique (Beauce) inc. Adaptation d'un scanneur GradExpert de Comact avec intelligence artificielle pour le cèdre blanc. Saint-Martin (Chaudière-Appalaches) 148 114 $ Boa-Franc S.E.N.C. Amélioration de la détection des défauts des lamelles de plancher en panneau suivant l'étape de vernissage et remplacement des lamelles présentant des défauts dans les panneaux. Saint-Georges (Chaudière-Appalaches) 2 500 000 $ Armoires de Cuisine Milmonde inc. Procédé optimisé par intelligence artificielle d'application et de séchage de peinture sur composantes d'armoires de cuisine. Notre-Dame-des-Pins (Chaudière-Appalaches) 1 195 348 $ Boa-Franc S.E.N.C. Développement d'équipements permettant l'utilisation d'un substrat mince pour la fabrication de lamelles de planchers d'ingénierie. Saint-Georges (Chaudière-Appalaches) 2 500 000 $ Groupe Beaubois inc. Implantation de postes de sablage orbital opérés par intelligence artificielle et automatisation de plusieurs postes de travail gérés par un système centralisé de production. Saint-Georges (Chaudière-Appalaches) 2 500 000 $ Structures Fermetec inc. Élaboration et mise en place d'une ligne d'assemblage et de mise à l'équerre des murs automatisés permettant de bâtir 95 % des types de murs demandés dans une empreinte au sol restreinte et une intervention humaine réduite au minimum. Saint-Isidore (Chaudière-Appalaches) 1 511 769 $ Menuiserox inc. Implantation d'une ligne de délignage automatisée, à haute vitesse et à haute capacité, pour composantes d'escalier. Beauceville (Chaudière-Appalaches) 800 031 $ Boa-Franc S.E.N.C. Développement et installation d'un système automatisé d'application d'une pâte de réparation adaptée à la coloration de la zone d'application. Saint-Georges (Chaudière-Appalaches) 2 500 000 $ Multi-Recyclage S.D. inc. Modernisation de la ligne de tri et de conditionnement du bois. Laval (Laval) 2 358 000 $ Groupe Ramo inc. Ligne de fabrication de panneaux de mur antibruit carbonégatifs en bois permettant l'importation et l'adaptation au Québec d'une technologie de fabrication novatrice. Saint-Roch-de-l'Achigan (Lanaudière) 346 638 $ Lauzon Planchers de bois exclusifs inc. Détection des défauts des lamelles de plancher d'ingénierie et acheminement de celles présentant des défauts à un équipement de réparation automatisée. Saint-Norbert (Lanaudière) 2 223 402 $ 9455-8624 Québec inc. Remplacement d'un séchoir à la biomasse pour doubler la capacité de production de l'usine de granules. Saint-Michel-des-Saints (Lanaudière) 218 055 $ Lauzon Planchers de bois exclusifs inc. Automatisation de la finition du plancher et implantation d'un mode de fabrication en quantité exacte grâce à une entrée de ligne de production hybride. Saint-Norbert (Lanaudière) 2 500 000 $ 2639-1862 Québec inc. (Planchers de bois franc Wickham) Automatisation de la ligne de production de plancher. Wickham (Centre-du-Québec) 1 870 000 $ Cascades Canada ULC Installation d'une ligne de production de barquettes de carton thermoformées recyclables pour le marché de la protéine alimentaire permettant le remplacement d'emballages en plastique pour la viande (barquettes en polystyrène). Kingsey Falls (Centre-du-Québec) 2 500 000 $ TOTAL : 60 482 922 M$

* Il est à noter que ce tableau ne comprend que la liste des projets réalisés ou en voie de l'être, en date du 31 octobre 2024, ce qui exclut les différentes études qui ont aussi été financées par l'intermédiaire du PIB.

Source : Émilie Savard Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 367 990-8473 [email protected] Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

