Le gouvernement du Québec octroie près de 443 000 $ à Bleu Lavande pour son projet Les 4 saisons

MAGOG, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 442 700 $ à Bleu Lavande pour soutenir la réalisation de son projet Les 4 saisons. L'initiative consiste à déplacer les installations de l'entreprise à Magog ainsi qu'à mettre en place un circuit d'interprétation de la culture et des propriétés de la lavande.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en compagnie du député d'Orford, M. Gilles Bélanger, et de Mme Jocelyna Dubuc, membre du conseil d'administration de Tourisme Cantons-de-l'Est.

L'aide gouvernementale comprend une somme de 347 700 $ provenant du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - volet 2 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel du ministère du Tourisme ainsi qu'un montant de 95 000 $ octroyé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est.

« Le tourisme est au cœur de l'économie de nos régions, et l'agrotourisme est un secteur qui a un potentiel de développement emballant. Un des fleurons en la matière, Bleu Lavande, se distingue depuis des années déjà en proposant un produit tout à fait unique, bien d'ici, qui a entièrement séduit les Québécois. Avec son nouveau projet, qui vise entre autres à bonifier l'expérience du visiteur, l'entreprise contribuera encore davantage au dynamisme du secteur touristique des Cantons-de-l'Est. Elle permettra également à toute cette générosité et à tout ce savoir-faire, qui nous rendent si fiers de notre destination, de rayonner. C'est grâce à des initiatives créatives et authentiques comme celle-ci que le Québec continuera de se démarquer. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'industrie touristique des Cantons-de-l'Est se distingue au Québec et ailleurs grâce notamment à la force de son secteur agrotouristique. Je suis très heureux de ce soutien apporté par le gouvernement du Québec, qui permettra à une entreprise distinctive de la région d'enrichir son offre et d'attirer encore plus de visiteurs. Je félicite toute l'équipe de Bleu Lavande pour son travail remarquable et lui souhaite le plus grand succès dans la réalisation de ce nouveau projet! »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Tourisme Cantons-de-l'Est salue l'appui du ministère du Tourisme dans le développement de notre destination. L'innovation est au cœur de l'essor touristique de notre région, et l'aide accordée permettra à Bleu Lavande de renforcer sa position en tant qu'attrait incontournable des Cantons-de-l'Est. »

Benoît Sirard, président de Tourisme Cantons-de-l'Est

Faits saillants :

Plus précisément, le projet Les 4 saisons de Bleu lavande consiste :

à faire l'achat d'une nouvelle terre;



à planter et à aménager de nouveaux champs de lavande;



à construire un bâtiment pour les bureaux administratifs, l'entrepôt, l'accueil et la billetterie ainsi qu'à créer différents espaces pour les visiteurs : centre d'interprétation, vitrines sur la transformation de la lavande, zone d'ateliers, salle d'expérience immersive, zone de dégustation;



à aménager un stationnement et un centre d'interprétation extérieur;



à acheter de l'équipement pour la section bien-être (chaises, tables à pique-nique, huttes de massage).

La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise à développer et à renforcer les produits autochtones, événementiels et gourmands qui permettront au Québec de se mesurer à une concurrence sans cesse croissante.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

