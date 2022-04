Le gouvernement du Québec octroie plus de 115 000 $ au Festival Metropolis bleu

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 116 574 $ au 24e Festival littéraire international Metropolis bleu, qui se déroulera du 28 avril au 8 mai à Montréal. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment ainsi l'apport du gouvernement du Québec à l'organisation de l'événement.

Le Festival est un lieu de rencontre entre les adeptes de littérature, les écrivaines et écrivains ainsi que les artisans du livre du Québec et d'ailleurs. Ce rendez-vous déploie cette année une programmation variée sous le thème « Planète, sociétés, individus : quel âge avons-nous? ».

Citations

« Pour une 24e édition, Metropolis bleu permettra la rencontre entre les auteurs et les lecteurs, afin qu'ils partagent des expériences culturelles originales. Cet événement contribue grandement à promouvoir le talent et les œuvres des auteurs québécois. Bon festival à tous! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne le 24e Festival Metropolis bleu, un événement littéraire qui prône l'inclusion et encourage les échanges interculturels. Chaque année, ce rendez-vous offre une diversité d'activités qui mettent en vitrine Montréal et favorisent sa vitalité culturelle. Je salue l'équipe derrière l'organisation qui, encore une fois, a su faire preuve d'innovation en proposant un festival international qui réunira dans la métropole des gens de langues et de cultures diverses autour du plaisir de lire et d'écrire. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 70 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 70 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Le ministère de la Culture et des Communications octroie la somme de 6 574 $ par le biais du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec 2021-2022.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au Festival en accordant une somme de 40 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746