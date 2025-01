Le gouvernement du Québec mènera un projet pilote pour maximiser les retombées économiques régionales liées aux projets miniers

MURDOCHVILLE, QC, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la mise sur pied d'un projet pilote portant sur la création d'un comité de maximisation des retombées économiques locales du projet Mines Gaspé du promoteur Métaux Osisko, à Murdochville, en Gaspésie. Cette initiative permettra d'optimiser les retombées socioéconomiques pour le milieu d'accueil de ce projet minier, tout en favorisant une collaboration harmonieuse et pérenne avec les communautés.

Le projet de Métaux Osisko vise à relancer, d'ici 2031, la mine de Murdochville et d'y mettre en valeur le cuivre, un minerai jugé critique et stratégique, notamment pour l'électrification, et ses sous-produits comme le molybdène, qui augmente la résistance de l'acier. Ce projet a actuellement atteint la phase d'exploration avancée, et l'entreprise doit, d'ici 2027, mener diverses études pour déterminer sa viabilité.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, en compagnie de M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, ainsi que de représentantes et représentants locaux.

Comité de maximisation

Les objectifs du comité de maximisation sont d'améliorer et de consolider les démarches favorisant les retombées économiques à l'échelle régionale, d'augmenter la participation de la communauté d'affaires locale et de la Nation Mi'gmaq de Gespe'gewa'gi au développement du projet et d'identifier les occasions d'affaires en économie circulaire.

Concrètement, le comité assurera la vigie des appels d'offres et des besoins des projets locaux d'investissement dans le but d'informer les entrepreneurs régionaux des contrats à venir et d'aiguiller les donneurs d'ordres vers les entrepreneurs locaux en mesure de répondre à leurs besoins.

Développement harmonieux et responsable de l'activité minière

La ministre a également rendu publique aujourd'hui la Feuille de route 2024-2025 pour un développement harmonieux et responsable de l'activité minière, dont est issu ce projet pilote. Cette feuille de route découle plus largement des grands constats faits à la suite de la Démarche participative pour un développement harmonieux de l'activité minière, réalisée au printemps 2023, et parmi lesquels l'acceptabilité sociale, la participation des communautés locales et la maximisation des retombées économiques dominent.

Citations :

« Je suis très fière de la création de ce comité de maximisation qui agira comme un levier de concertation et de transparence dans ce projet. Cette approche démontre la volonté de notre gouvernement de développer harmonieusement l'activité minière, comme en témoigne la modernisation de la Loi sur les mines. Le cuivre et ses dérivés sont des minéraux auxquels il faut s'attarder pour notre transition énergétique, et la concrétisation de ce projet minier pourrait, à terme, contribuer à sécuriser nos approvisionnements. Je remercie à l'avance tous les intervenantes et intervenants ciblés pour leur participation au comité. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Cette initiative de notre gouvernement témoigne de notre volonté de favoriser la mise en place des conditions gagnantes visant la participation des acteurs économiques et le développement des occasions d'affaires associées au projet Mines Gaspé. À ce titre, nous sommes convaincus que ce projet pilote permettra une intégration structurante et harmonieuse des parties prenantes au projet économique et participera de manière significative aux retombées d'envergure qui contribueront au développement et au rayonnement de la région. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Nous sommes ravis de la participation et de l'appui du gouvernement du Québec dans l'avancement du projet de cuivre Mines Gaspé. Métaux Osisko entend développer harmonieusement le projet avec les citoyens et citoyennes de Murdochville et de la Gaspésie, la communauté Mi'gmaq de Gespe'gewa'gi et le milieu d'affaires local tout en priorisant le respect de l'environnement et le développement durable dans ses activités. Nous croyons fermement que Mines Gaspé pourrait devenir un levier économique structurant et bénéfique pour la Gaspésie, et ce, pour plusieurs décennies à venir. »

Robert Wares, chef de la direction, Métaux Osisko

Faits saillants :

Le comité de maximisation sera un lieu d'échanges entre la communauté d'affaires et le promoteur minier, ce qui facilitera également la compréhension du projet afin de mieux faire connaître ses possibilités.

Différentes instances municipales, gouvernementales, d'affaires et autochtones, en lien avec le développement économique local et régional, y siégeront.

Le projet pilote permettra de recenser les bonnes pratiques relatives à la maximisation des retombées dans les milieux d'accueil de projets miniers et de développer une offre d'accompagnement facilitant la mise en place de ce type de comité dans d'autres régions du Québec.

Ce projet pilote s'inscrit plus précisément dans l'action 3.2.1 de la Feuille de route 2024-2025 pour un développement harmonieux et responsable de l'activité minière , qui consiste à « mettre en place des stratégies permettant aux communautés d'accueil de profiter de façon concrète et pérenne de la présence de l'activité minière ».

, qui consiste à « mettre en place des stratégies permettant aux communautés d'accueil de profiter de façon concrète et pérenne de la présence de l'activité minière ». La Feuille de route vise à favoriser une meilleure prévisibilité de l'activité minière, une connaissance accrue du secteur minier, des retombées pour les communautés locales et autochtones et la mise en place de pratiques exemplaires en matière de protection de l'environnement. Ces axes d'interventions comprennent 10 objectifs et 14 actions concrètes.

