Le gouvernement du Québec investit près de 3,5 M$ pour la réalisation d'un projet touristique à Pont-Rouge

QUÉBEC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3 470 000 $ au Domaine du Grand Portneuf pour l'agrandissement de son complexe hôtelier, la construction d'infrastructures et la réalisation d'aménagements en milieu naturel.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron.

Cette aide financière est versée sous forme de prêt dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 1 ‒ Appui au développement des attraits touristiques du ministère du Tourisme.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir ce projet de développement, qui contribuera à stimuler la relance touristique de la région et du Québec. Le Québec touristique se découvre en toute saison, et avec ce projet de villégiature en milieu naturel, les visiteurs voudront prolonger leur séjour pour profiter des beautés du site et des environs ainsi que des nombreuses activités qui y sont offertes. Je salue la vision d'avenir des promoteurs de l'entreprise, à qui je souhaite un franc succès! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Il est impératif de poursuivre le développement de notre offre touristique afin que notre région puisse continuer de se démarquer, et ce, partout au Québec et à l'international. Grâce à ce projet emballant, réalisé dans un décor enchanteur, la Capitale-Nationale pourra profiter de retombées économiques très intéressantes. Toutes mes félicitations au Domaine du Grand Portneuf, qui, depuis son ouverture, fait honneur à notre grande communauté régionale! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette annonce démontre la volonté de votre gouvernement de continuer d'encourager les efforts des entrepreneurs de la région. Je suis convaincu que les unités d'hébergement séduiront de nouveaux visiteurs à la recherche de détente et d'activités de plein air. Je suis fier des acteurs du milieu qui se sont donné la main pour mettre sur pied ce projet qui renforcera la notoriété et le pouvoir attractif de notre destination. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre économie et notre communauté! »

Vincent Caron, député de Portneuf

« L'aide du gouvernement du Québec nous donne l'élan nécessaire pour bonifier notre offre et ainsi répondre aux attentes des touristes, qui sont de plus en plus à la recherche d'expériences variées en nature. Nous sommes convaincus que le Domaine du Grand Portneuf propose un complément parfait à l'ensemble des attraits de la région et contribuera à l'attractivité de notre destination. »

Michel Noël, président du Domaine du Grand Portneuf

Faits saillants :

Le projet prévoit la construction de 15 unités d'hébergement et d'un complexe sportif. Il inclut également des aménagements en bordure de la rivière Portneuf .

. Le PADAT, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, poursuit les objectifs suivants :

Encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec.



Assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec.



Stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

