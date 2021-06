Le gouvernement du Québec investit près de 1,3 M$ pour une relance forte du tourisme en Montérégie

BROSSARD, QC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 1,3 million de dollars à l'entreprise Escalade Clip 'n climb pour l'aménagement de leur second complexe, situé à Brossard. Ce dernier combine l'univers ludique d'Escalade Clip 'n climb à des parcours Ninja, sous la bannière Mæstrem Ninja Gym. Le complexe se prête, de plus, à l'accueil d'événements d'affaires.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, à quelques jours de l'inauguration officielle du centre de Brossard.

L'aide financière est versée sous la forme d'un prêt de 1 150 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 1 ‒ Appui au développement des attraits touristiques du ministère du Tourisme. En collaboration avec Tourisme Montérégie, le Ministère accorde en outre une somme de 100 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, volet 3 (développement touristique). Enfin, un montant de 18 645 $ a été attribué dans le cadre de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET).

Citations :

« Alors que les activités de l'industrie touristique reprennent partout au Québec, je suis fière que votre gouvernement ait collaboré à la réalisation de ce projet ambitieux, qui attirera certainement de nombreux visiteurs tout en offrant un divertissement de qualité aux résidents de la Montérégie et des environs. La diversification des activités touristiques est essentielle au maintien de l'attractivité de notre destination à long terme. Escalade Clip 'n climb l'a bien compris! En plus de proposer des activités sportives intérieures qui plairont à toute la famille, ses installations permettront la tenue de compétitions nationales et internationales et bonifieront l'offre en matière de tourisme d'affaires dans la région, un des créneaux dans lesquels la Montérégie excelle d'ores et déjà. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Notre région regorge d'atouts, et ce nouvel attrait, qui fera le plaisir des familles d'ici et celui des touristes, contribuera assurément à la vitalité économique et à l'attractivité de la Montérégie. Le tourisme est un vecteur essentiel au développement de notre belle région, et le fait que l'entreprise ait choisi la Montérégie pour y établir le plus grand complexe d'escalade Clip 'n climb au Canada témoigne de tout notre potentiel touristique. Nous sommes convaincus que le complexe attirera chez nous une nouvelle clientèle et des événements qui bénéficieront au rayonnement de la région. Nous félicitons l'entreprise et lui souhaitons le meilleur des succès. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Notre mission est d'offrir des activités sportives innovantes et stimulantes. Escalade Clip 'n climb a transformé l'escalade, réservée à un groupe restreint d'initiés, en une activité ludique tant pour les enfants que pour les adultes. Le Mæstrem Ninja Gym est à l'avant-garde de la discipline de l'entraînement Ninja au Québec et devient le plus important centre Ninja Warrior au Canada, grâce à ses parcours évolués et à son équipe d'entraîneurs spécialisés. »

Daniel Mongrain, copropriétaire d'Escalade Clip 'n climb et de Mæstrem Ninja Gym

Faits saillants :

Le centre de Brossard s'étend sur 14 000 pieds carrés et propose près de 40 murs d'escalade colorés et thématiques.





s'étend sur 14 000 pieds carrés et propose près de 40 murs d'escalade colorés et thématiques. En plus des installations nécessaires à l'escalade et aux parcours de type Ninja, le centre est doté d'une mezzanine comprenant des salles de réception et un gymnase réservé à l'entraînement des membres de Mæstrem Ninja Gym.





Le centre de Brossard est le plus grand Clip 'n climb au Canada et le deuxième en importance au monde. On compte trois centres au Québec. Clip 'n climb International est une société de la Nouvelle-Zélande.





est le plus grand Clip 'n climb au et le deuxième en importance au monde. On compte trois centres au Québec. Clip 'n climb International est une société de la Nouvelle-Zélande. Le PADAT, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, poursuit les objectifs suivants :

Encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec.



Assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec.



Stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques





Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux aux fins de réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions.





L'EDNET vise à permettre aux associations touristiques régionales d'accompagner les entreprises de leur région afin de les aider à déterminer les défis liés au développement numérique auxquels elles doivent répondre et à réaliser des projets de développement numérique.





En plus des aides gouvernementales annoncées aujourd'hui, Escalade Clip 'n climb a reçu un soutien financier du Fonds tourisme PME, administré par Filaction.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Élizabeh Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, Tél. : 450 209-1777, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Daniel Mongrain, Copropriétaire, Escalade Clip 'n climb, Tél. : 514 589-6664

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme