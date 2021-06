Le gouvernement du Québec investit près de 1,3 M$ pour une relance forte du tourisme en Mauricie

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS, QC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 1 274 900 $ pour soutenir deux projets de développement touristique dans la région de la Mauricie. De cette somme, 1 025 000 $ sont attribués à l'entreprise Le 2800 du parc pour la construction d'un complexe récréotouristique écoresponsable comprenant l'acquisition de chalets. Une somme de 249 900 $ est également allouée à Hydravion Aventure pour l'achat d'un hélicoptère et d'un hydravion permettant le survol d'agrément des paysages de la région ainsi que des excursions à travers plusieurs attraits touristiques de la Mauricie.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du député de Maskinongé, M. Simon Allaire, de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, ainsi que de la directrice régionale principale, Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec, d'Investissement Québec, Mme Guylaine Mathieu, au nom du président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc.

L'aide financière se compose d'une somme de 775 000 $ octroyée à l'entreprise Le 2800 du parc par l'intermédiaire d'Investissement Québec. S'ajoutent à ce montant 499 900 $ provenant du ministère du Tourisme dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, dont 250 000 $ sont versés au 2800 du parc et 249 900 $ à Hydravion Aventure.

Citations :

« La Mauricie est un territoire vraiment exceptionnel, qui allie une vie urbaine dynamique et de vastes territoires naturels offrant une grande diversité de possibilités. Je tiens à saluer les efforts de nos entrepreneurs qui, comme Hydravion Aventure et Le 2800 du parc, font de notre destination un endroit toujours plus attrayant, notamment en proposant des façons inusitées de vivre et de voir la richesse de nos paysages. Votre gouvernement continuera d'appuyer de telles initiatives prometteuses. Je suis convaincue que celles annoncées aujourd'hui séduiront les adeptes de plein air et les amateurs de sensations fortes. En rehaussant la qualité de notre offre, ces nouveaux attraits touristiques contribueront activement à une relance forte et durable de notre industrie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis très heureux du soutien de votre gouvernement à deux magnifiques projets qui se concrétiseront dans la Mauricie. Ces initiatives d'envergure prouvent, une fois de plus, que les gens d'ici n'ont pas peur de se retrousser les manches pour faire de notre région un endroit qui sait se démarquer grâce à des projets novateurs qui dynamisent l'économie régionale. Je les félicite chaleureusement et leur souhaite beaucoup de succès! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis ravi du projet d'Hydravion Aventure, une entreprise de ma circonscription. En Mauricie, nous avons des paysages à couper le souffle, et ce projet permettra à davantage de visiteurs de découvrir toutes les beautés et les attraits de la région. Bravo aux promoteurs pour leur dynamisme et leur vision! Leurs projets profiteront, à coup sûr, à de nombreuses autres entreprises touristiques d'ici. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Je suis très fière que notre gouvernement appuie l'audace des entrepreneurs qui ont lancé Le 2800 du parc en 2018. Ni les importants travaux de réfection du parc national de la Mauricie ni la pandémie ne sont venus à bout de leur détermination. Grâce à son emplacement stratégique, Le 2800 du parc deviendra un atout touristique majeur chez nous, et ce, en toute saison! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Les acteurs de l'industrie touristique sont essentiels au développement économique de nos régions. Ces entreprises contribuent au rayonnement de la Mauricie en plus de diversifier l'offre régionale en cette saison estivale qui s'amorce. Notre équipe est pleinement outillée pour répondre aux besoins des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises mauriciennes, et nous demeurons à leurs côtés dans l'atteinte de leurs objectifs, maintenant et pour les années à venir. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Le projet de l'entreprise Le 2800 du parc consiste notamment :





à acquérir et à installer douze chalets préfabriqués;



à acheter des équipements sportifs destinés à la location.





Cette initiative permettra d'augmenter la capacité d'accueil des visiteurs en milieu naturel. Elle offrira un hébergement quatre saisons comprenant toutes les commodités et sera jumelée à une expérience sportive à Saint-Jean-des-Piles , à quelques mètres du parc national de la Mauricie.





, à quelques mètres du parc national de la Mauricie. Par l'acquisition d'un hélicoptère et d'un hydravion, l'entreprise Hydravion Aventure souhaite développer davantage les circuits touristiques suivants :





survols panoramiques de la Mauricie;



envolées gourmandes en partenariat avec l'hôtel Sacacomie et la Pourvoirie du lac Blanc.





Le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique a pour objectifs de favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable, et de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.





Le volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à confirmer la grande valeur du Québec comme destination de choix, reconnue pour ses grands espaces et se distinguant par son offre multiactivité.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

