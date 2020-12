Le gouvernement du Québec investit plus de 2 M$ pour soutenir le développement du tourisme autochtone au Québec

QUÉBEC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière maximale de 2 063 710 $ à Tourisme Autochtone Québec (TAQ) dans le cadre d'une nouvelle entente bonifiée pour les années 2020-2025. L'association bénéficiera maintenant de plus de moyens pour poursuivre son mandat de développement de l'offre touristique autochtone, d'accompagnement des entreprises ainsi que d'acquisition et de diffusion de connaissances stratégiques et d'expertises sectorielles.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui, par l'entremise d'une vidéo, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, en compagnie du directeur général de TAQ, M. Dave Laveau.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir les efforts des entrepreneurs dont les projets contribuent à stimuler l'économie de toutes nos régions. Le tourisme autochtone est une expérience recherchée, et le développement de son offre permettra de faire rayonner davantage le Québec et la diversité de ses cultures. Que ce soit par le biais des musées, des sites traditionnels ou des événements, les Inuits et les Premières Nations proposent des expériences et des produits touristiques recherchés, dont peu de destinations peuvent s'enorgueillir. Cette nouvelle entente d'une durée de cinq ans avec TAQ permettra de renforcer cette identité authentique qui est la nôtre et qui fait notre renommée à l'international. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le renouvellement de cette entente est une excellente nouvelle pour l'industrie touristique autochtone. TAQ est assurément l'association la mieux placée pour accompagner les acteurs du milieu dans leurs efforts de développement. En plus de mettre en valeur les différentes cultures qui ont façonné le Québec, l'offre touristique autochtone donne la chance aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de vivre des expériences inoubliables et de rencontrer ces hôtes uniques et accueillants que sont les peuples des Premières Nations et les Inuits. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne assurément de l'importance du tourisme autochtone pour la destination québécoise et envoie un signal fort aux entrepreneurs touristiques autochtones du Québec! Cette contribution financière est également la reconnaissance du rôle que joue notre organisation auprès des communautés autochtones impliquées dans notre industrie. Au nom de TAQ, je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour son appui à positionner le tourisme autochtone comme un moteur économique important, une vitrine culturelle riche et un outil de rapprochement entre les peuples. »

Dave Laveau, directeur général de TAQ

Faits saillants :

TAQ est l'association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme et par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador comme porte-parole officiel du tourisme autochtone. L'association représente aussi un véritable lieu d'échanges et de services pour le développement et la promotion de cette offre touristique.

comme porte-parole officiel du tourisme autochtone. L'association représente aussi un véritable lieu d'échanges et de services pour le développement et la promotion de cette offre touristique. Les associations touristiques sectorielles sont reconnues comme des partenaires privilégiés du ministère du Tourisme pour le développement des produits et des secteurs touristiques.

Elles sont appelées à exercer leur leadership et à jouer un rôle de concertation auprès des intervenants de leur milieu afin de favoriser la convergence des actions touristiques sectorielles et régionales et l'arrimage de celles-ci aux orientations du Ministère.

On compte aujourd'hui 247 entreprises touristiques autochtones, présentes dans 18 des 22 régions touristiques du Québec et dans 46 des 55 communautés autochtones de la province.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 805-0233, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca