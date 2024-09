Le gouvernement du Québec investit 13,5 M$ pour la relocalisation de l'École nationale de l'humour

MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de 13,5 M$ à l'École nationale de l'humour pour l'achat d'un immeuble du Quartier latin. Cette relocalisation permettra à l'École de poursuivre sa mission dans des locaux mieux adaptés aux besoins actuels et futurs de l'institution.

L'École nationale de l'humour, fondée en 1988, a été la première école de formation en humour au monde. Installé depuis 2004 dans ses locaux actuels, ce pilier de la culture québécoise est aujourd'hui confronté à des espaces inadaptés, devenus trop exigus et ne répondant plus aux standards professionnels requis pour soutenir ses activités. Les nouveaux locaux permettront à l'École de bénéficier d'un environnement moderne et fonctionnel, essentiel pour continuer à former les humoristes, les scénaristes, les auteurs et les autrices de demain et contribuer à l'innovation artistique.

En plus de répondre aux besoins croissants de l'École, l'acquisition de cet immeuble contribuera à la revitalisation du Quartier latin, un quartier historique de Montréal. Ce projet d'envergure inclut la rénovation des bâtiments, en mettant en valeur leurs caractéristiques patrimoniales, tout en respectant les normes techniques et fonctionnelles nécessaires à la formation des créateurs et des créatrices en humour.

Citations

« L'École nationale de l'humour contribue à façonner notre identité culturelle. Cet investissement témoigne de la volonté de notre gouvernement d'offrir un environnement d'apprentissage optimal, stimulant, qui favorise la créativité et l'innovation au sein de la communauté artistique. Ce projet, qui s'inscrit dans notre vision de revitalisation du Quartier latin, va transformer ce secteur en un pôle d'activité culturelle vibrant, tout en offrant à l'École nationale de l'humour les moyens de continuer de rayonner bien au-delà de nos frontières. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La réputation de Montréal comme capitale de l'humour s'est notamment bâtie grâce à la grande institution qu'est l'École nationale de l'humour. Aujourd'hui, on donne à notre industrie de l'humour les moyens de rayonner davantage. Nous travaillons pour que le Quartier latin retrouve son titre de haut lieu de la culture québécoise, et la relocalisation de l'École est l'une des pierres angulaires dans la relance de ce secteur. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'annonce de l'aide financière accordée à l'École nationale de l'humour est une démonstration concrète que le gouvernement du Québec place la culture québécoise en tête de ses priorités. C'est un appui important qui contribue à la revitalisation du Quartier latin et donc au rayonnement culturel de la métropole et du Québec aux niveaux national et international. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'École nationale de l'humour est une institution culturelle francophone incontournable de Montréal. Elle fait rayonner la Ville, elle fait rire le Québec en entier, et elle valorise le français partout dans le monde. Ce projet est un exemple concret de la redynamisation du Quartier latin qui est en cours, que ce soit avec l'îlot Voyageur, l'UQAM, le nouveau campus de l'UdeM ou l'animation du parc Émilie-Gamelin. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Quelle immense nouvelle! Ce soutien financier est une reconnaissance de l'importance de l'École nationale de l'humour pour la culture québécoise. Grâce à ce nouvel espace, nous pourrons continuer toujours aussi passionnément à innover, à diversifier nos approches et à enrichir la vie culturelle du Québec, en plus de poursuivre nos incursions dans les milieux scolaires, incluant la francisation, et dans les milieux de travail tant corporatifs que communautaires. L'École pourra bénéficier de son nouvel environnement et contribuer à la vitalité du Quartier latin. C'est un nouveau chapitre hautement significatif dans l'histoire de notre école. Merci au ministère de la Culture et des Communications! »

Louise Richer, directrice générale fondatrice de l'École nationale de l'humour

Faits saillants

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière pour l'achat d'un nouvel immeuble situé au 1635-1643, rue Saint-Denis à Montréal, afin de relocaliser l'École nationale de l'humour, reflétant l'importance de cette institution pour la culture québécoise.

à Montréal, afin de relocaliser l'École nationale de l'humour, reflétant l'importance de cette institution pour la culture québécoise. Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'École nationale de l'humour dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art. L'aide financière annoncée a été accordée en vertu du programme Aide aux immobilisations.

La relocalisation de l'École nationale de l'humour s'inscrit dans un projet plus vaste de revitalisation du Quartier latin à Montréal, visant à transformer ce secteur en un pôle culturel vibrant.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 438 341-2255, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]