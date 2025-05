Le gouvernement du Québec investit 1,5 M$ en recherche pour l'aménagement durable des forêts

QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce qu'une somme totale de 1 499 971 $ est accordée pour cinq projets de recherche retenus à la suite de l'appel de projets 2024-2025 en recherche sur l'aménagement durable des forêts.

Ouvert à l'ensemble des chercheuses et chercheurs des universités et des centres collégiaux de transfert de technologies ou de collèges affiliés du Québec, cet appel de projets, lancé en août 2024 par la ministre Blanchette Vézina, avait pour but d'augmenter la capacité de recherche en aménagement durable des forêts ainsi que de favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances.

Les cinq projets de recherche sélectionnés sont les suivants :

Titre du projet Titulaire Établissement Montant Développement d'outils pour la gestion intégrée des chemins multi-usages :

équilibre entre les besoins socioéconomiques, l'accès aux territoires et

l'adaptation aux changements climatiques Shuva Gautam Université Laval 300 000 $ Effet de la sévérité des feux sur la régénération naturelle et le carbone du

sol dans des plantations de pin gris et d'épinette noire de la région du

Nord-du-Québec Patrick Faubert Université du Québec

à Chicoutimi 300 000 $ Effets interactifs de la coupe partielle et des perturbations naturelles en

sapinière mélangée : quelle influence sur le thuya occidental? Olivier

Villemaire-Côté Université Laval 299 971 $ Développement et mise en application des inventaires forestiers

dynamiques au Québec Alexis Achim Université Laval 300 000 $ Le pin blanc comme assise pour la restauration des pessières envahies

par les éricacées Boris Dufour Centre d'expérimentation et de

développement en forêt boréale 300 000 $ TOTAL :



1 499 971 $

Citation :

« L'acquisition et le partage de connaissances sont des outils essentiels pour appuyer et améliorer nos pratiques en aménagement durable des forêts. Elles permettent de prendre les meilleures décisions au bénéfice des communautés et des générations à venir, particulièrement en ces temps où l'adaptation des forêts aux perturbations naturelles et la productivité des écosystèmes forestiers sont essentielles. Je salue la précieuse contribution des équipes de recherche et je souhaite un bon succès aux chercheuses et chercheurs dont les propositions ont été retenues! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Depuis 2019, le Ministère a consacré plus de 18,63 M$ au financement de projets d'acquisition de connaissances menés par des partenaires externes. De cette somme, plus du tiers est en lien avec l'adaptation des forêts et la contribution du secteur forestier à l'atténuation des effets des changements climatiques.

