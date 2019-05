Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Le Rodier, Maison de l'entrepreneuriat culturel et créatif

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au projet Le Rodier, Maison de l'entrepreneuriat culturel et créatif. Mise sur pied par l'organisme La Piscine, en partenariat avec la société de gestion immobilière Gestion Georges Coulombe, cette initiative vise à attirer les jeunes talents montréalais en un lieu qui renforcera la vocation de Griffintown à titre de Quartier de l'innovation de Montréal.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 150 000 $ pour soutenir l'organisme.

Le Rodier est un projet qui contribue à la qualité de vie de Griffintown, un quartier en plein essor, et qui consolide l'écosystème créatif et culturel de la métropole. Participant au développement de l'entrepreneuriat et au rayonnement de Montréal, Le Rodier permet de redonner vie à un immeuble patrimonial unique au Québec.

« Notre gouvernement est heureux de soutenir l'organisme La Piscine, animateur et gestionnaire du projet Le Rodier, qui permettra d'accroître la renommée de Montréal en tant que métropole créative. En plus de favoriser l'activité économique du Quartier de l'innovation, Le Rodier deviendra un lieu unique qui fera converger les talents liés à l'entrepreneuriat créatif et culturel. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 150 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

À sa réouverture cet automne, le bâtiment historique Le Rodier , à Griffintown, deviendra une maison montréalaise dédiée à l'entrepreneuriat culturel et créatif.

