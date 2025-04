Festivals et événements de la métropole 2025 - Plus de 140 000 $ au Festival littéraire international Metropolis bleu

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 141 000 $ à la Fondation Metropolis bleu pour la tenue du 27e Festival littéraire international Metropolis bleu, qui a lieu en ligne à partir d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la programmation en salle, celle-ci se déroulera du 24 au 27 avril prochains.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Metropolis bleu propose un programme diversifié dans la métropole, mettant en lumière des voix d'ici et d'ailleurs à travers notamment de nombreuses rencontres, des entrevues et des balados. L'événement, qui a pour thème cette année « L'arbre, le temps, la page », se veut un lieu de réflexion entre les autrices et auteurs et les adeptes de littérature.

« Le Festival littéraire international Metropolis bleu est un lieu de rassemblement qui invite les créateurs et les lecteurs de tous les horizons à échanger autour de leur amour de l'art littéraire. Je remercie la Fondation Metropolis bleu pour son engagement dans la promotion de la littérature, notamment auprès des jeunes, à qui le Festival réserve année après année une riche programmation. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival Metropolis bleu est une occasion unique pour le public de découvrir des talents d'ici et d'ailleurs; il contribue par ailleurs à renforcer la réputation de Montréal en tant que métropole culturelle et dynamique. C'est un véritable carrefour d'échanges entre auteurs et autrices établis et de nouvelles voix littéraires de divers horizons. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à la Fondation Metropolis bleu une somme de 82 000 $ provenant du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux pour la présentation du Festival.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à la Fondation Metropolis bleu une somme de 82 000 $ provenant du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux pour la présentation du Festival. Le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme de 14 000 $ à la Fondation Metropolis bleu pour la tenue du Festival, par le biais du programme Aide aux projets - Programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en accordant une somme de 45 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

