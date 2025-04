Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec soutient le congrès annuel de la Fédération internationale des archives du film

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, est heureuse d'annoncer l'octroi de 50 000 $ à la Cinémathèque québécoise, qui accueillera, du 27 avril au 2 mai 2025, le congrès annuel de la Fédération internationale des archives du film (FIAF).

La FIAF regroupe depuis 1939 les plus grandes institutions dédiées à l'héritage cinématographique mondial. Son congrès est l'occasion pour des expertes et experts du milieu de la conservation et des archives du film venus de partout de se réunir afin d'échanger et de mettre en commun leur savoir-faire. Cette année, différentes expositions, projections et activités sont prévues, dont un symposium sur le thème « Les archives du cinéma créent du cinéma ».

« Après Mexico et Bangkok, c'est à Montréal que revient l'honneur cette année d'accueillir cet important congrès pour l'industrie cinématographique. Il s'agit d'une belle reconnaissance qui vient appuyer l'image culturelle, vivante et dynamique de la métropole, en plus de la faire rayonner à l'international. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du congrès annuel de la FIAF en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

