Le gouvernement du Québec appuie MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal

MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 215 000 $ à MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal, qui commence aujourd'hui et qui se déroule jusqu'au 17 octobre, dans une formule hybride.

Cette année, l'événement gravite autour du thème de la renaissance. Pour ce troisième rendez-vous, MTL connecte a invité 300 conférenciers spécialistes du Québec et d'ailleurs dans le monde, au cœur d'une programmation qui favorise le transfert des connaissances entre les milieux de la création et de la recherche et qui contribue à démocratiser l'innovation, notamment en matière de cybersécurité et d'intégration de l'intelligence artificielle. De plus, MTL connecte accueille les tout premiers Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal, une grande rencontre qui favorise le rayonnement de la métropole à l'international en renforçant sa position de chef de file dans le secteur de la créativité numérique. Ce rendez-vous permet d'ailleurs de faire briller les professionnels d'ici qui évoluent dans ce domaine de pointe en leur fournissant une plateforme d'envergure. Je tiens à souligner le travail des organisateurs qui offrent un événement sécuritaire à tous les participants. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement salue avec enthousiasme les premiers Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones qui se tiennent dans le cadre de MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal. La programmation des Rendez-vous, fruit d'une collaboration fructueuse avec le ministère de la Culture de France, permettra aux professionnels du secteur culturel de s'outiller des meilleures pratiques afin d'améliorer le positionnement de leurs contenus sur le Web. On les éclairera également sur les façons d'élargir leurs publics et d'assurer une bonne représentation des expressions culturelles dans l'environnement numérique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« MTL connecte est une vitrine unique sur l'expertise québécoise dans le domaine numérique. C'est l'occasion pour les entreprises d'ici d'échanger sur les meilleures pratiques et de réseauter avec des partenaires de partout dans le monde. La transformation numérique est un vecteur d'innovation et de développement économique. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne le transfert d'expertises et la collaboration Nord-Sud par l'intermédiaire du programme d'accessibilité Explore MTL connecte. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le gouvernement du Québec accorde une importance particulière à l'effervescence des milieux faisant usage de l'expertise numérique. C'est donc un réel plaisir de participer à la réussite de MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal, un carrefour d'innovation sans pareil pour les mordus de technologie d'ici et d'ailleurs. Ce type d'initiative contribuera, j'en suis certain, au maintien de l'excellente réputation du Québec en tant que chef de file dans ce domaine et permettra aux industries d'ici de se démarquer. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a octroyé une subvention de 150 000 $ par l'intermédiaire du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole afin de soutenir MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal.

Le ministère de la Culture et des Communications a accordé un soutien de 50 000 $ au Printemps numérique pour qu'il puisse inviter des diffuseurs hors Québec dans le cadre de la programmation artistique de MTL connecte.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a fourni une aide financière de 15 000 $ au programme d'accessibilité Explore MTL connecte, qui offre une participation gratuite à de jeunes entrepreneurs, professionnels et étudiants venant de pays en développement d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine ou des Caraïbes.

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Ministère de la Culture et des Communications :

https://www.facebook.com/mccquebec/

https://twitter.com/mccquebec?lang=en

@MCCQuebec

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie :

https://www.facebook.com/MRIQuebec

https://twitter.com/MRIF_Quebec

Secrétariat du Conseil du trésor :

twitter.com/TresorQc

linkedin.com/company/secr%C3%A9tariat-du-conseil-du-tr%C3%A9sor/

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Geneviève Gouin, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 873-2137; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, 418 649-2319; Nathalie St-Pierre, Directrice des communications, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementaleet ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, 418 575-5872; Renseignements: Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Myriam Gilot, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 418 649-2400, poste 57104; Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/