Le gouvernement du Québec appuie le Piknic Électronik

MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Piknic Électronik de Montréal durant la saison estivale.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière totale de 216 000 $ pour soutenir l'événement.

Depuis 2003, le Piknic Électronik accueille des amatrices et amateurs de musique électronique dans une ambiance festive. Reconnu à l'international pour son caractère coloré et sa programmation variée, l'événement est une vitrine pour des DJ émergents et de renom. Cette année, les organisatrices et organisateurs ont revu leur formule afin de permettre la poursuite de leurs activités dans un cadre respectant les consignes sanitaires en vigueur.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir le Piknic Électronik, qui fait vibrer la métropole depuis 2003. En cette année particulière, les festivaliers pourront dire bonjour à de nombreux spectacles qui les divertiront et leur feront vivre de beaux moments. Bravo aux organisateurs qui ont su réinventer leur événement afin de le garder bien vivant. Nul doute que les amateurs de musique apprécieront tous ces efforts. Je souhaite à tous les visiteurs un bon séjour à Montréal et un festival électrisant! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Chaque été, le Piknic Électronik propose un événement festif et accessible, ce qui contribue assurément au dynamisme de Montréal. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail des organisateurs qui ont adapté leur festival en fonction de la situation sanitaire, pour le plus grand plaisir de nombreux amateurs de musique. C'est une fierté pour le gouvernement de participer au déploiement de ce rendez-vous qui positionne Montréal comme plaque tournante de la musique électronique. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde au Piknic Électronik une somme de 156 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à hauteur de 60 000 $, et cette somme provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

