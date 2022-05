Le gouvernement du Québec appuie le Festival Go vélo Montréal

MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival Go vélo Montréal, qui se déroulera du 29 mai au 5 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide de 441 500 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Les trois grands tours cyclistes, soit le Défi métropolitain, le Tour la Nuit ainsi que le Tour de l'Île, sont de retour cette année pour les adeptes de vélo de tous âges. Dans le cadre du Festival, Vélo Québec présentera également plusieurs activités complémentaires qui bonifient la programmation et font la promotion du transport actif.

Citations :

« Les festivals et les événements contribuent grandement à l'attractivité du Québec comme destination touristique. Ils accueillent de nombreux visiteurs provenant de tous azimuts, générant ainsi d'importantes retombées économiques et sociales pour nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès du Festival Go vélo Montréal, qui participe au dynamisme de la métropole en accueillant des centaines de cyclistes venus passer du bon temps en famille ou entre amis. Voilà une belle façon d'entamer la saison estivale au Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Si Montréal peut se targuer d'être parmi les plus grandes villes cyclables au monde, c'est entre autres grâce au Festival Go vélo et au dévouement des gens de Vélo Québec. Les cyclistes de tous les âges et de tous les calibres sont appelés encore une fois à enfourcher leur vélo pour sillonner les rues de la région métropolitaine à travers les différents parcours et activités proposés. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie cet événement rassembleur qui fait briller la métropole et favorise les saines habitudes de vie. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme attribue à l'événement 241 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à l'événement en lui accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

