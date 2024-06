Le gouvernement du Québec agira pour améliorer le transport à Québec et dans Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - À la suite du dépôt du rapport de la filiale « portefeuille infrastructures » de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) sur la mobilité dans la Communauté métropolitaine de Québec, le premier ministre du Québec, M. François Legault, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annoncent que le gouvernement ira de l'avant avec plusieurs propositions de CDPQ Infra.

Un nouveau lien autoroutier interrives pour assurer la sécurité économique

Le rapport de la CDPQ Infra relève que de nombreux intervenants consultés ont mentionné l'enjeu de la pérennité du transport de marchandises et que, pour une question de sécurité économique, le gouvernement pourrait analyser la nécessité d'un nouveau lien entre les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

En ce sens, le gouvernement veut agir de manière responsable et prévoyante en assurant l'avenir du transport routier commercial entre les régions en allant de l'avant avec un nouveau lien entre les deux rives. Rappelons que le pont Pierre-Laporte est le seul lien autoroutier à pouvoir accueillir du transport lourd et que plus de 10 500 camions y circulent quotidiennement.

Le gouvernement lancera donc un appel d'intérêt international pour disposer d'une expertise de pointe afin de planifier et réaliser un nouveau lien autoroutier interrives.

Un réseau structurant revu et amélioré

La grande région métropolitaine de Québec mérite des infrastructures de transport en commun modernes et plus performantes. C'est pourquoi le gouvernement du Québec annonce qu'il souhaite collaborer avec CDPQ Infra afin de réaliser la première phase du projet de tramway. En parallèle des discussions qui auront lieu avec les partenaires afin de définir la structure financière et la structure de gouvernance du projet, le gouvernement autorisera la Ville de Québec à poursuivre les travaux préparatoires afin de réduire les délais de réalisation du projet.

Soulignons que le travail mené par CDPQ Infra au cours des six derniers mois a permis d'apporter plusieurs améliorations au projet, notamment en ce qui a trait aux coûts, à l'impact visuel et à l'aménagement de l'espace urbain.

Le gouvernement collaborera également avec les municipalités de Québec et Lévis pour les autres composantes du Plan CITÉ qui concernent leur réseau local.

Citations

« Le rapport de la CDPQ Infra souligne que la présence d'un seul lien routier entre les deux rives dans la région de Québec pose un risque important de sécurité économique, et c'est préoccupant pour le développement à moyen et long terme de Québec, Lévis et Chaudière-Appalaches. Sur une base économique, j'en suis donc venu à la conclusion qu'il serait irresponsable de ne pas planifier dès maintenant un nouveau lien autoroutier. Notre gouvernement a de grandes ambitions pour notre Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, et nous allons aller de l'avant pour aller chercher la meilleure expertise qui soit. On veut aussi que Québec, Lévis et les banlieues soient mieux desservies par le transport en commun et on va poser des gestes en ce sens. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le pas de recul que nous avons pris pour réévaluer les projets était nécessaire et s'est avéré extrêmement bénéfique. Aujourd'hui, nous avons un plan concret et réaliste qui nous permettra d'améliorer la mobilité dans notre grande région. À terme, ce sont les citoyens de Québec, de Lévis et des alentours qui pourront se déplacer plus facilement. C'est ça, l'engagement de la CAQ pour notre Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La sécurité économique de Lévis, de Chaudière-Appalaches et plus largement, de toute la grande région de Québec, est primordiale. C'est d'ailleurs un élément qui a été soulevé dans le rapport de la CDPQ et par plusieurs intervenants qui ont été consultés. C'est notre rôle comme gouvernement de s'assurer de la sécurité économique de notre région. Avec un nouveau lien, on se donne les moyens pour le faire. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Avec cette solide proposition, la région sera enfin desservie par un réseau structurant de transport collectif à la mesure des ambitions et du potentiel de la Capitale-Nationale. En somme, nous disposons maintenant d'une vision pour l'avenir du transport en commun et d'un levier de développement. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

