Une somme de 61 M$ pour améliorer la sécurité routière par l'entremise de deux programmes d'aide

QUÉBEC, le 23 juin 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le renouvellement du Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) pour la période 2025-2026, ainsi que du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) pour la période 2025-2028.

Véloce III a pour objectif de soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif et d'améliorer la sécurité des cyclistes, tout en favorisant un transfert modal vers le transport actif. Le programme est renouvelé avec un budget de 21 M$.

Le PAFFSR vise à soutenir financièrement des initiatives ou des projets de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route. Les projets financés dans le cadre de ce programme peuvent chercher, entre autres, à diminuer les risques de décès et de blessures de tous les usagers du réseau routier, à avoir une incidence positive sur la qualité de vie des victimes de la route ou encore à favoriser l'émergence de projets de sensibilisation, de prévention, d'éducation, de concertation et de formation concernant des enjeux de sécurité routière. Le programme est renouvelé avec un budget de 40 M$ pour la période 2025-2028, dont 14 M$ pour l'année financière en cours.

Chacun de ces programmes contribue activement à l'atteinte des objectifs annoncés dans le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 (PASR). Dévoilé en août 2023, ce plan propose 27 mesures pour favoriser la sécurité au bénéfice de tous en s'inspirant de la Vision zéro. Un investissement de plus de 180 M$ est d'ailleurs consacré à la mise en œuvre de ces mesures.

« Le renouvellement de ces programmes d'aide s'inscrit dans notre volonté de sécuriser les déplacements des usagers de la route, notamment les plus vulnérables, et d'améliorer la qualité de nos milieux de vie. Ainsi, nous continuerons de soutenir des initiatives qui cherchent à améliorer la sûreté des déplacements à travers le Québec. La sécurité et le bien-être de nos citoyens seront toujours les priorités de notre gouvernement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

L'appel de projets pour le programme PAFFSR est en cours jusqu'au 17 juillet 2025.

L'appel de projets pour le programme Véloce III s'est terminé le 30 mai 2025. Les demandes reçues sont présentement en analyse. Entre-temps, aucune information sur le statut de la demande ne sera communiquée aux demandeurs.

Des ajustements ont été apportés aux conditions de Véloce III. Ceux-ci visent notamment à favoriser des projets qui pourront se réaliser au courant de l'année financière.

Le Volet 4 - Rétablissement du passage des cyclistes, anciennement une intervention admissible au Volet 2 - Amélioration des infrastructures de transport actif, a été ajouté au programme d'aide Véloce III.

Nombre d'aides octroyées pour l'année financière 2024-2025 : Véloce III : 112 aides financières pour un total de 20,4 M$; PAFFSR : 210 aides financières pour un total de 20,2 M$.



