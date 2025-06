Le gouvernement donne le coup d'envoi aux travaux de réparation du pont Turcotte à Sorel-Tracy

CHÂTEAUGUAY, QC, le 19 juin 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, annoncent le début des travaux de réparation du pont Turcotte, à Sorel-Tracy. Les interventions, qui s'amorceront le 23 juin prochain, visent à renforcer la sécurité et à prolonger la durée de vie de cette infrastructure stratégique pour la région de la Montérégie.

Ce projet, qui représente un investissement de 19,9 M$, consiste essentiellement à réparer de nombreuses composantes de cette structure mobile de même que plusieurs dispositifs de sécurité, ainsi qu'à réaliser des travaux électriques et de l'asphaltage.

À terme, les travaux permettront également de lever les restrictions actuellement en vigueur sur ce pont et ainsi de redonner accès à tous les types de véhicules.

Citations

« Ce chantier d'envergure traduit notre engagement à assurer la pérennité de cette infrastructure stratégique par la modernisation de ses composantes. L'efficacité opérationnelle de la portion mobile de ce pont est essentielle au maintien de l'équilibre entre la fluidité du transport routier et la navigation fluviale. En investissant dans sa remise à niveau, nous contribuons à assurer la continuité d'un réseau de transport fiable, sécuritaire et intermodal, répondant aux besoins de l'ensemble des usagers. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'annonce du début des travaux de réparation du pont Turcotte est une excellente nouvelle pour notre communauté, qui attendait ce moment depuis longtemps. Cette infrastructure est au cœur de la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens de Sorel-Tracy et des environs. En modernisant ce lien stratégique, nous répondons à une préoccupation majeure de la population et assurons un réseau de transport plus sécuritaire, fluide et durable pour les générations à venir. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

Faits saillants

Pendant la durée des travaux, qui s'échelonneront sur deux ans, des entraves temporaires seront mises en place, notamment des réductions de voies et des fermetures ponctuelles. Une signalisation adéquate ainsi que des signaleurs seront présents sur le site afin d'assurer la sécurité de tous.

Cette infrastructure construite en 1932 se distingue par sa configuration hybride, comprenant une section fixe et une section mobile; cette dernière étant opérée afin de permettre la navigation sur la rivière Richelieu.

Quotidiennement, ce sont en moyenne 19 000 véhicules qui empruntent ce pont.

