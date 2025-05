Le gouvernement du Québec accorde plus de 740 000 $ à Sainte-Sophie

SAINTE-SOPHIE, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Prévost, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, est fière d'annoncer qu'une somme de 740 350 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Sophie pour l'agrandissement et la mise aux normes de la caserne de pompiers Gérald-Beauchamp.

L'agrandissement, d'une superficie d'environ 130 mètres carrés, accueillera une salle de repos et de formation, des vestiaires et des espaces de rangement. La partie existante sera rénovée afin d'y aménager une pièce destinée à l'entretien des habits de combat et à la réparation des équipements. L'installation d'un système de ventilation et d'échangeur d'air est également prévue.

« Nous croyons que la qualité des services offerts à la population et le dynamisme des milieux de vie passent notamment par des infrastructures municipales adaptées aux besoins des gens. Notre gouvernement est donc fier de contribuer à améliorer la caserne de pompiers de Sainte-Sophie. Merci à la Municipalité pour cette initiative qui assurera la protection des générations actuelles et de celles à venir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse de savoir que la modernisation de la caserne offrira aux pompières et pompiers des espaces de travail plus fonctionnels et des équipements à la hauteur de leur mission. C'est aussi toute la communauté de Sainte-Sophie qui bénéficiera de ces travaux, puisqu'ils permettront de renforcer les services en sécurité incendie. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui participent de près ou de loin à la concrétisation de ce projet. »

Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous sommes très heureux de pouvoir aller de l'avant avec l'agrandissement de la caserne Gérald-Beauchamp grâce à ce soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet investissement nous permettra de mettre nos installations aux normes et de continuer à offrir des services d'urgence efficaces et sécuritaires. La sécurité des citoyens a toujours été une priorité pour notre municipalité - et pour moi personnellement. »

Guy Lamothe, maire de Sainte-Sophie

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Rappelons qu'en juin 2024, il a été annoncé que plus de 3,5 millions de dollars ont été octroyés à Sainte-Sophie pour la rénovation et l'agrandissement de son garage municipal.

