Le gouvernement du Québec accorde plus de 6,8 M$ à Saguenay pour ses infrastructures d'eau

SAGUENAY, QC, le 12 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une somme de 6 806 596 $ a été accordée à la Ville de Saguenay pour la réalisation de projets en infrastructures d'eau.

L'aide permettra le renouvellement de plus de 3 500 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées. Les travaux auront notamment lieu sous le boulevard du Royaume et les rues Henri-Bourassa, de Normandie, Leblanc, Radin et Desjardins.

Citations :

« Assurer la fiabilité de nos infrastructures d'eau, partout au Québec, est une priorité pour notre gouvernement afin de soutenir un développement durable et sécuritaire pour les générations actuelles et futures. C'est plus que jamais essentiel! Cet investissement à Saguenay contribuera à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens tout en continuant de favoriser un milieu de vie où il fait bon vivre. Merci à toutes les personnes impliquées dans cet important projet! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Les investissements dans les infrastructures d'eau sont cruciaux pour assurer aux citoyens de Saguenay un accès à une eau potable de qualité, tout en protégeant notre environnement. Ces efforts renforcent notre engagement envers un avenir durable et sain pour notre communauté et font partie intégrante des priorités de notre plan stratégique. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

En tant que grande ville, Saguenay a pu puiser dans son enveloppe réservée de 35 307 024 $ prévue au PRIMEAU 2023.

