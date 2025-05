Le gouvernement du Québec accorde plus de 5,4 M$ à La Doré

LA DORÉ, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, sont fières d'annoncer qu'une somme de 5 450 610 $ a été accordée à la Municipalité de la paroisse de La Doré pour la construction d'un nouveau centre communautaire.

Le bâtiment en bois sur deux étages, d'une superficie d'environ 760 mètres carrés, sera adjacent au centre sportif. Il accueillera notamment une grande salle communautaire modulable, une cuisine avec aire de service, des pièces multifonctionnelles, des bureaux pour les organismes ainsi qu'un hall donnant accès au centre sportif. Doté d'un ascenseur, le nouvel édifice viendra avec l'ajout d'un stationnement de 70 cases et d'aménagements paysagers.

Citations :

« En investissant dans des projets importants comme celui de La Doré, notre gouvernement contribue au développement des régions et à la vitalité de nos collectivités, partout au Québec. Grâce à ce soutien, la Municipalité pourra se doter d'un centre communautaire moderne et rassembleur pour tous les citoyens. Bravo aux personnes derrière cette initiative pour leur vision et leur engagement envers la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis que notre gouvernement appuie la réalisation d'un édifice aussi important pour La Doré. Ce nouveau centre communautaire sera construit au bénéfice de la population d'aujourd'hui et de demain, tout en favorisant un meilleur accès à plusieurs services. Je suis d'ailleurs convaincue que cet espace deviendra un cœur vivant pour les activités citoyennes! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« La Municipalité est heureuse du développement positif de ce projet, et ce, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le nouvel immeuble sera représentatif de la communauté, en mettant l'accent sur le bois. Nous remercions particulièrement la ministre Laforest pour ses efforts déployés afin de permettre la réalisation de ce projet rassembleur. »

Ghislain Laprise, maire de La Doré

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Stéphane Bégin, Attaché de presse, Bureau de la députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 540-5868, [email protected]