PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER : ENTRAVES MAJEURES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 1ER AU 4 AOÛT

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

De dimanche 23 h 59 à samedi 6 h

À Brossard sur l'A-10 ouest, dans la sortie 6 (R-132, Longueuil , La Prairie), fermeture de la bretelle vers R-132 ouest / La Prairie

Détour : via bretelle vers R-132 est et demi-tour à la sortie 76 (boulevard Simard)

Facultatif / à privilégier : en amont, via la sortie 11 (A-30 ouest, boulevard Matte) ou la sortie 8 (boulevard Taschereau, R-134)

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Brossard (aqueduc). Voir communiqué MTMD

À PRÉVOIR

Autoroute 25 / Montréal

Fermeture de l'A-25 sud entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) et l'accès avenue Souligny Est, de vendredi 23 h à samedi 8 h et de samedi 23 h à dimanche 9 h

Détour : via rues Hochelaga et Dickson sud

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine demeure ouvert

Pont Jacques-Cartier / feux d'artifice

Fermeture du pont et de ses accès, jeudi 31 juillet entre 20 h et 23 h 59

entre 20 h et 23 h 59 Pont Victoria , la configuration deux voies / Rive-Sud seulement prolongée jusqu'à 23 h 30

Pont Laviolette - A-55 / Trois-Rivières et Bécancour

Fermeture partielle de 2 voies sur 4 - 1 voie ( 3,2 m ) par direction - de dimanche 18 h à jeudi 6 h 30

Par défaut :

À Trois-Rivières, A-55 nord, fermeture de la sortie 181 ( R-138, rue Notre-Dame , boulevard Gene-H.-Kruger ) Fermeture accès boulevard Arthur-Rousseau vers A-55 sud, lundi, mardi et mercredi entre 7 h et 19 h À Bécancour, fermeture accès A30 est et ouest / avenue Godefroy / R-132 vers A-55 nord



Route 132 / Varennes

Fermeture complète de la R-132 entre montée de Picardie et rue Quévillon, à partir de lundi 7 h et jusqu'à la fin août

Détour en direction est via rue Frontenac ou boulevard René-Gaultier et en direction ouest via rue Jacques-Lussier ou avenue René-Gaultier

RAPPEL

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe. Voir Communiqué

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Fermeture des accès chemin de la Pointe-Nord / boulevard de l'Île-des-Sœurs / rue Jacques-Leber vers A-10 ouest / centre-ville jusqu'à septembre. Détour via A-15 nord / sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Fermeture complète du REM jusqu'au 17 août 2025. Plusieurs travaux pour la prochaine mise en service du réseau. Prévoyez vos déplacements : de nombreuses options sont disponibles aux usagers qui doivent se déplacer entre Rive-Sud et centre-ville de Montréal. Voir site REM.info

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724