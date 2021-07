Le gouvernement du Québec accorde 51 000 $ pour favoriser l'accessibilité à un hébergement touristique de Portneuf

SAINT-RAYMOND, QC, le 15 juill. 2021 Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'octroi de 51 000 $ aux Chalets Tourisma. Cette somme appuiera la réalisation de travaux assurant l'accessibilité aux personnes ayant une incapacité physique à un nouveau chalet.

L'aide gouvernementale provient du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET), dont la gestion est assurée par Kéroul à titre de mandataire du ministère du Tourisme.

« L'offre d'hébergement touristique au Québec est de plus en plus diversifiée, et il est important de s'assurer que le plus grand nombre de personnes possible en profitent. Je salue les propriétaires des Chalets Tourisma pour leur souci de rendre cet hébergement accessible aux personnes ayant une incapacité physique. J'invite nos entrepreneurs touristiques à suivre cet exemple en incluant l'accessibilité dans leurs projets de développement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis particulièrement fier des Chalets Tourisma, qui ont pris les devants afin de rendre accessible l'un de leurs établissements aux personnes ayant une incapacité physique. C'est tout à leur honneur, et c'est un exemple à suivre pour les acteurs de l'industrie touristique. Cette initiative permettra à un plus grand nombre de visiteurs de profiter de cette nouvelle installation, située à proximité des magnifiques attraits naturels de Portneuf. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Nous sommes très fiers de ce projet. La Voisine sera le premier chalet de l'entreprise permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite. Cet hébergement bénéficie de nombreuses activités de loisirs dans la belle région de Portneuf, qui seront appréciées des visiteurs en quête de découvertes et de détente en famille ou entre amis. Nous espérons pouvoir poursuivre les initiatives du groupe Tourisma prochainement dans le but de créer ensemble un Québec plus accessible et inclusif. »

Michel Barbier, directeur général de Kéroul

Faits saillants :

Les travaux en cours au chalet La Voisine, situé à Saint-Léonard-de- Portneuf , permettront d'aménager :

, permettront d'aménager : un parcours sans obstacle vers le chalet et le coin de feu extérieur;



une cuisine, une salle de bain et une chambre accessible au rez-de-chaussée.

En activité à l'année, les Chalets Tourisma offrent plusieurs chalets en location à proximité de nombreux attraits touristiques de la région de Portneuf .

. Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre actuelle.

