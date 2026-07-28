Innovation territoriale : le gouvernement du Québec annonce un appel de projets

QUÉBEC, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec annonce l'ouverture d'un appel de projets pour soutenir des initiatives ciblées en innovation territoriale, dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR).

Doté d'une enveloppe de 3,1 millions, cet appel de projets vise à offrir de nouveaux leviers pour promouvoir une culture d'innovation au sein des communautés et mettre en place des initiatives novatrices pour faire face aux défis émergents en développement régional.

Faits saillants :

L'appel de projets sera ouvert du 28 juillet au 19 octobre 2026. Toute l'information nécessaire se retrouve sur la page Web du sous-volet Innovations territoriales du FRR.

Le sous-volet Innovations territoriales vise à offrir un levier pour expérimenter de nouvelles approches en développement local et régional, tout en favorisant une culture d'innovation au sein des communautés dans une perspective de transférabilité.

Les projets sélectionnés devront répondre à l'un des critères suivants : Constituer une approche novatrice en développement et en vitalité des territoires, et présenter un potentiel de transférabilité; Permettre le transfert de pratiques innovantes dans un territoire afin de soutenir son développement et sa vitalité.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs, en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

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SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]