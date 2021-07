OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Nous savons que les secteurs du tourisme et du transport maritime ont été frappés de plein fouet par la pandémie de COVID-19. Au fil de notre réouverture de façon sécuritaire, nous nous préparons déjà pour la saison des croisières à venir qui contribuera à la croissance de notre économie.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé qu'à compter du 1er novembre 2021, l'interdiction de la circulation des navires de croisière dans les eaux canadiennes ne serait plus en vigueur si les exploitants sont en mesure de se conformer entièrement aux exigences en matière de santé publique.

Au fil des perspectives d'atténuation de la pandémie de COVID-19, le Canada se réjouit à l'idée de connaître une saison des croisières en 2022. L'industrie des croisières, qui apporte 4 milliards de dollars par an à l'économie canadienne et crée environ 30 000 emplois directs et indirects, représente un pan important du secteur du tourisme intérieur du Canada.

Transports Canada continuera à collaborer avec l'Agence de la santé publique du Canada, d'autres ordres de gouvernement, le gouvernement des États-Unis, les intervenants du secteur du transport, les peuples autochtones et les communautés de l'Arctique pour veiller à la sécurité des Canadiens et à ce que le réseau de transport du Canada demeure sûr et sécuritaire.

Citations

« Alors que les Canadiens ont rempli leur rôle dans la réduction de la propagation de la COVID-19, notre gouvernement continue à travailler fort pour relancer notre économie et rebâtir en mieux. Nous accueillerons les navires de croisière, qui représentent une partie importante de notre secteur touristique, dans les eaux canadiennes à la saison 2022. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Je souhaite remercier le gouvernement fédéral d'avoir travaillé de façon collaborative et constructive avec nous et d'avoir agi en faveur de ce sujet d'importance pour l'économie de la C.-B. Nous savons que les passagers des navires de croisière veulent vivre une expérience canadienne en Colombie-Britannique, et nous savons que les Britanno-Colombiens souhaitent les accueillir dans nos villes lorsqu'il sera sécuritaire de le faire.

L'honorable Rob Fleming

Ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Notre économie locale a clairement été touchée, mais grâce aux achats locaux des résidents et à leur soutien apporté aux commerces de leurs amis et voisins, beaucoup de commerces arrivent encore à s'en sortir. Je remercie le gouvernement fédéral d'avoir fait le nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens pendant la pandémie, mais aussi d'avoir compris à quel point l'industrie des croisières était importante pour l'ensemble du Sud de l'île de Vancouver, ainsi que d'avoir fait cette annonce aujourd'hui pour offrir de la prévisibilité à l'industrie et lui donner confiance en l'avenir.

Lisa Helps

Maire de Victoria

Les faits en bref

Le 4 février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une interdiction d'un an visant la circulation des navires de croisière et des embarcations de plaisance dans l'Arctique jusqu'au 28 février 2022.

a annoncé une interdiction d'un an visant la circulation des navires de croisière et des embarcations de plaisance dans l'Arctique jusqu'au 28 février 2022. Au fil de l'amélioration soutenue de la situation liée à la COVID-19 et de l'augmentation du nombre de personnes vaccinées, le Canada prévoit d'accueillir les navires de croisière dans ses eaux à la saison 2022.

prévoit d'accueillir les navires de croisière dans ses eaux à la saison 2022. Le gouvernement du Canada continue de conseiller aux Canadiens d'éviter tout voyage à bord des navires de croisière à l'extérieur du pays jusqu'à nouvel ordre.

