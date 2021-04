La cérémonie aura lieu le samedi 17 avril à la cathédrale Christ Church à Ottawa et sera diffusée en direct

OTTAWA, ON, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada tiendra une cérémonie nationale de commémoration en l'honneur de Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg, qui est décédé le 9 avril 2021. La cérémonie aura lieu le samedi 17 avril 2021 à 12 h 30, à la cathédrale Christ Church, à Ottawa. La cérémonie, qui se déroulera sans congrégation, sera diffusée en direct par CBC et Radio-Canada. Elle comprendra des prestations et des hommages virtuels.

Pour honorer la mémoire de Son Altesse Royale, un Jour de deuil national sera proclamé le jour de la cérémonie. De plus, le gouvernement du Canada a procédé à la mise en berne du drapeau national du Canada. Les drapeaux seront en berne sur tous les édifices et établissements du gouvernement du Canada au pays et à l'étranger, y compris la tour de la Paix, jusqu'au coucher du soleil le jour de la cérémonie nationale de commémoration. En outre, une salve d'honneur sera tirée au Canada à la mémoire de Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg le jour de la cérémonie de commémoration.

Les Canadiennes et les Canadiens sont invités à visiter le site Web commémoratif et à en apprendre davantage sur Son Altesse Royale et son engagement envers le Canada. Ils peuvent également signer le livre de condoléances en ligne.

Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg, l'époux de Sa Majesté la reine Elizabeth II, entretenait des relations étroites avec notre pays. Son Altesse Royale a occupé 11 postes militaires honorifiques au sein d'unités et de régiments canadiens, et a été parrain ou président de plus de 40 organisations au Canada.

Au fil de 6 décennies, le duc d'Édimbourg a accompagné Sa Majesté dans 20 de ses 22 tournées royales au Canada et a participé à de nombreuses tournées officielles et visites de travail privées en son propre nom. Son Altesse Royale est bien connue de la population canadienne pour la création du Prix international du duc d'Édimbourg. Ce prix a été lancé en 1963 au Canada, et plus de 500 000 jeunes y ont participé depuis, faisant ainsi une différence dans leur vie, dans leur collectivité et partout dans le monde.

En reconnaissance de son service et de son apport exceptionnels au Canada, Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg a reçu l'insigne de Compagnon de l'Ordre du Canada et de Commandeur de l'Ordre du mérite militaire lors d'une cérémonie tenue à Toronto en 2013, soit la dernière fois que Son Altesse Royale a visité notre pays avant de prendre sa retraite de la vie publique en 2017.

Aucun invité n'assistera à la cérémonie à la cathédrale. Les Canadiennes et les Canadiens sont priés de regarder la diffusion et de ne pas se rassembler à l'extérieur de la cathédrale Christ Church.

Conformément aux recommandations de santé publique, on demande aux membres du public de ne pas se rassembler pour rendre hommage à Son Altesse Royale. Plutôt que d'offrir des fleurs, les Canadiennes et les Canadiens peuvent faire un don à l'organisme de bienfaisance de leur choix ou encore profiter de l'occasion pour faire du bénévolat.

Une carte et un portrait commémoratifs en mémoire de Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg peuvent être téléchargés.

La cathédrale Christ Church est la cathédrale anglicane de la capitale nationale. C'est là qu'ont eu lieu les funérailles d'État de plusieurs premiers ministres et gouverneurs généraux du Canada, ainsi que le service commémoratif de Sa Majesté la reine Elizabeth, La Reine Mère, en 2002. De plus, la cathédrale Christ Church jouit d'une longue association avec la Famille royale.

