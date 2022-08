IQALUIT, NT, le 19 août 2022 /CNW/ - Des réseaux de transport aérien sécuritaires et fiables sont essentiels pour que les chaînes d'approvisionnement dans le Nord du Canada demeurent solides et résilientes. Les investissements dans les services aériens essentiels permettront aux communautés nordiques et éloignées de rester connectées et de bénéficier d'un accès aux biens et aux services de santé essentiels au moment où elles en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, Terry Beech, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le gouvernement du Canada verserait 2,8 millions de dollars en nouveaux fonds au gouvernement du Nunavut afin de soutenir le maintien des services aériens essentiels destinés aux communautés éloignées du Nunavut.

Cette contribution financière aidera à faire en sorte que les communautés éloignées du Nunavut continuent d'avoir accès à des biens et à des services essentiels, y compris à des aliments et à des fournitures médicales.

Ce financement, provenant du Programme de services aériens en région éloignée (PSARÉ) de Transports Canada, s'ajoute aux plus de 30,6 millions de dollars accordés au gouvernement du Nunavut dans le cadre du programme en 2020 et 2021.

Les gouvernements du Canada et du Nunavut continueront de collaborer pour veiller à ce que les réseaux de transport et les chaînes d'approvisionnement essentiels pour les communautés nordiques et éloignées soient protégés pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de leurs résidents.

Citations

« La pandémie a mis en évidence le rôle important que joue le secteur du transport aérien du Canada dans l'économie de notre pays et dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés, en particulier dans le Nord du Canada. Ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont sécuritaires, fiables et efficaces, et il nous aidera à bâtir des communautés plus sécuritaires, plus saines et plus fortes partout au Canada. Le maintien de ces services appuiera également les transporteurs aériens qui desservent ces communautés. »

Terry Beech

Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances

« Notre gouvernement comprend l'importance de services aériens fiables pour les communautés nordiques et éloignées du Canada. Cet investissement contribuera à faire en sorte que les personnes qui vivent et travaillent dans les communautés nordiques et éloignées continuent d'accéder à des services aériens pour la livraison de biens et de services essentiels, pour les affaires et le commerce, et pour les déplacements entre les communautés au Nunavut, dans le Nord et partout au Canada. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les transporteurs aériens du Nord ont été indispensables au maintien de la circulation des marchandises, des services et des personnes, qui sont tous nécessaires pour soutenir nos communautés, surtout pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Nunavut est reconnaissant du financement reçu dans le cadre du Programme de services aériens en région éloignée. Il s'agit d'un investissement dans nos transporteurs aériens et le rôle essentiel qu'ils jouent dans le territoire et au-delà. »

L'honorable David Akeeagok

Ministre du Développement économique et des Transports

Gouvernement du Nunavut

Les faits en bref

Dans le cadre des ententes de financement du Programme de services aériens en régions éloignées, un montant fixe de financement est alloué à chaque province ou territoire qui compte des communautés éloignées. Les provinces et les territoires sont responsables de l'attribution des fonds à des transporteurs aériens précis.

Les communautés éloignées dépendent du service aérien comme seul moyen de transport à l'année permettant d'accéder aux communautés et d'en sortir. Certaines communautés peuvent avoir un accès limité à des routes de glace saisonnières ou à des routes de gravier longues et peu fiables.

Au Nunavut , 25 communautés dotées d'aéroports ont été considérées comme éloignées lors de l'élaboration de ce programme.

