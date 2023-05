THUNDER BAY, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une visite de l'organisation Elevate NWO, l'honorable Jean-Yves Duclos a annoncé un financement de 30,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C (FIC) et du Fonds pour la réduction des méfaits (FRM). Ce financement, qui sera partagé parmi 37 projets en Ontario, a pour but de soutenir le travail des organismes communautaires dans la lutte contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Il est possible d'éviter, de traiter et, dans de nombreux cas, de guérir les ITSS. Ces infections demeurent néanmoins une préoccupation importante pour la santé publique au Canada et ailleurs dans le monde.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend une somme de plus de 23,9 millions de dollars dans le cadre du FIC, qui appuiera 26 interventions communautaires visant à lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS parmi les populations touchées de manière disproportionnée par ces infections. Strengthening Peer Engagement for Northern Ontario est un projet mené par Elevate NWO, le Gilbert Centre for Social and Support Services, le Comité du sida de North Bay et de la région, le Réseau Access Network, et la Stratégie ontarienne de lutte contre le VIH et le sida à l'intention des Autochtones. Il recevra des fonds visant à soutenir l'embauche, en tant que pairs aidants, de membres des Premières nations, d'Inuits et de Métis, de personnes qui consomment des drogues et de personnes vivant avec le VIH ou l'hépatite C. Grâce à des ateliers et à des séances de formation, ces personnes seront en mesure de fournir des services de première ligne, des services de sensibilisation et des interventions d'égal à égal dans leur communauté. Ce projet facilitera la prévention et l'accès aux traitements et au soutien dans le nord de l'Ontario, au-delà des centres urbains et des districts de santé, et ce à long terme et sans stigmatisation.

Le financement annoncé comprend également un montant de plus de 6,6 millions de dollars dans le cadre du FRM, qui appuiera 11 projets visant à réduire les taux de VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel d'injection et d'inhalation de drogues. Parmi les bénéficiaires, l'Asian Community AIDS Services, le Centre for Spanish-Speaking Peoples, l'Alliance for South Asian AIDS Prevention, la Black Coalition for AIDS Prevention of Metropolitan Toronto (Black C.A.P) et Action Positive : VIH - SIDA Africans in Partnership font partie d'une alliance communautaire dont le projet, Building BIPOC Community Readiness for Harm Reduction, vise à élaborer un programme de réduction des méfaits adapté aux besoins particuliers des personnes de communautés africaines, caribéennes, noires, asiatiques et latino-américaines qui consomment des substances.

Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les organismes communautaires, les partenaires autochtones, les provinces et les territoires, les chercheurs, le secteur de la santé publique et le secteur de la santé. Il tient à les soutenir dans la prévention de nouvelles infections et dans l'atteinte de l'objectif mondial visant à mettre fin, d'ici 2030, aux enjeux de santé publique que représentent le VIH, l'hépatite C et les autres ITSS.

« Les projets communautaires tels que Strengthening Peer Engagement for Northern Ontario et Préparer la communauté PANDC (Personnes autochtones, noires et de couleur) jouent un rôle crucial dans l'amélioration des connaissances sur les mesures efficaces de prévention du VIH, de l'hépatite C et des ITSS. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les organismes à s'engager davantage auprès des personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, ainsi que les personnes à risque d'infection, pour ainsi permettre aux communautés de répondre à leurs besoins en matière de prévention et de réduction des risques, de dépistage, de traitement et de soutien. Des projets comme ceux-ci nous rapprochent davantage de la réalisation de nos objectifs mondiaux d'ici 2030. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les projets liés à la réduction des méfaits sont fondamentaux pour les personnes touchées par le VIH et d'autres infections transmises sexuellement. Les projets proposés aujourd'hui favoriseront les efforts de lutte contre la stigmatisation envers ces communautés, amélioreront leur santé mentale globale et leur bien-être, préviendront des infections nouvelles et récurrentes et aiguilleront les gens envers les services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les personnes vivant avec le VIH/hépatite C ont besoin de compassion afin de recevoir les traitements dont elles ont besoin. En mettant l'accent sur l'engagement entre les pairs, des programmes tels que ELEVATE à Thunder Bay mettent en contact des personnes vulnérables dans notre région avec des services et des soins prodigués dignement et de façon sécuritaire. Félicitations à tous les lauréats qui accomplissent un travail précieux en soutenant certains des membres les plus vulnérables de nos communautés. »

L'honorable Patty Hajdu

Députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord et ministre des Services aux Autochtones et de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits en bref

Par l'entremise du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit 26,4 millions de dollars par année pour appuyer des projets à durée limitée (jusqu'à 5 ans) partout au Canada visant à lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis).

(ASPC) investit 26,4 millions de dollars par année pour appuyer des projets à durée limitée (jusqu'à 5 ans) partout au visant à lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis). Par l'entremise du Fonds pour la réduction des méfaits, l'ASPC investit 7 millions de dollars par année pour appuyer des projets à durée limitée (3 à 5 ans) partout au Canada qui aideront à réduire les taux de VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel d'injection et d'inhalation de drogues.

qui aideront à réduire les taux de VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel d'injection et d'inhalation de drogues. Le 1 er août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage, y compris 8 millions de dollars pour les organismes communautaires afin de soutenir leur capacité à distribuer et à promouvoir les tests d'autodépistage du VIH et à aiguiller les gens vers des soins. Une somme supplémentaire de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie pour étendre le dépistage communautaire dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées, y compris 1,2 million de dollars au Centre for Disease Control et à la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique afin de s'appuyer sur les initiatives de dépistage communautaires précédentes, y compris le dépistage des ITSS.

août 2022, le gouvernement du a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage, y compris 8 millions de dollars pour les organismes communautaires afin de soutenir leur capacité à distribuer et à promouvoir les tests d'autodépistage du VIH et à aiguiller les gens vers des soins. Une somme supplémentaire de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie pour étendre le dépistage communautaire dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées, y compris 1,2 million de dollars au Centre for Disease Control et à la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique afin de s'appuyer sur les initiatives de dépistage communautaires précédentes, y compris le dépistage des ITSS. Les efforts pour lutter contre les ITSS au Canada sont guidés par le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS.

