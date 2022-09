GATINEAU, QC, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Des progrès ont été accomplis au cours des dernières décennies en matière d'inclusion des personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Toutefois, la discrimination, l'homophobie, la biphobie et la transphobie persistent, et elles ont des répercussions directes et indirectes sur les communautés 2ELGBTQI+. C'est pourquoi le gouvernement du Canada vise à bâtir un Canada plus sûr, plus équitable et plus inclusif.

Aujourd'hui, au cours de la Semaine de l'égalité des sexes, la ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a mis en lumière des investissements de plus de 9 millions de dollars qui aideront plus de 270 jeunes de genres divers. Le financement est versé dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

Grâce à la SECJ, le gouvernement du Canada aide les jeunes, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi, à obtenir l'information et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes nécessaires pour faire une transition réussie vers le marché du travail. Ces investissements comprennent deux projets qui se tiennent en Alberta et en Ontario.

Open Door, en Alberta, a reçu 1,3 million de dollars pour son projet « Open Door Youth Employment and Skills Development Program » (programme porte ouverte pour l'emploi des jeunes et le perfectionnement des compétences). Ce projet aide 80 jeunes 2ELGBTQI+ à avoir un emploi durable et valorisant en leur permettant de perfectionner leurs compétences et en leur donnant les outils nécessaires pour qu'ils soient en mesure de maintenir leur emploi jusqu'à l'âge adulte.

La Nation Les Femmes Michif Otipemisiwak - Women of the Métis Nation, en Ontario, a reçu du financement pour son initiative Reach for the Sky. Cette initiative offre à 198 jeunes la possibilité de créer un programme fondé sur les distinctions, attentif aux différences entre les genres, axé sur les jeunes et portant sur le leadership, la préparation à l'emploi et la formation pour l'emploi.

Ces occasions témoignent des mesures prises par le gouvernement pour soutenir l'ensemble de la population canadienne, telles qu'elles sont soulignées dans le budget 2022, qui a pour but de faire croître l'économie canadienne, de créer de bons emplois et de bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

« Dans le cadre de la Semaine de l'égalité des sexes, nous devons aussi nous rappeler que les communautés de genres divers ont énormément contribué au tissu social du Canada et qu'elles étaient aux premières lignes pour faire avancer l'égalité des genres. L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre engagement à faire en sorte que les organismes 2ELGBTQI+ et les personnes qui travaillent pour eux puissent continuer à mettre en œuvre des programmes, à offrir des services éducatifs et à soutenir les jeunes de genres divers pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

La Semaine de l'égalité des sexes 2022 se déroule du 18 au 24 septembre. Cette année, le thème est « À droits égaux, possibilités égales ». Elle inspire les Canadiens à continuer à travailler ensemble pour éliminer les obstacles qui les empêchent de devenir la personne qu'ils souhaitent être en raison de leur genre.





En avril 2020, le gouvernement du Canada a investi 492 millions de dollars sur trois ans dans plus de 269 projets réalisés à l'échelle du Canada , afin d'aider les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse d'Emploi et Développement social Canada et des ententes ont été signées dès avril 2020. Au printemps 2020, pour soutenir les jeunes touchés par la pandémie de COVID‑19, le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation du financement pouvant atteindre 187,7 millions de dollars en faveur des partenaires horizontaux de la SECJ, des ministères, des agences et des sociétés de la Couronne pour créer 9 500 occasions de plus pour les jeunes Canadiens, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi.





Entre 25 % et 40 % des jeunes en situation d'itinérance au Canada sont 2ELGBTQI+, et 64 % des étudiants 2ELGBTQI+ qui ont participé à une étude ont déclaré ne pas se sentir en sécurité à l'école.

