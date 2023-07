Le gouvernement du Canada appuie le Zoofest & OFF-JFL de Montréal.

MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le Zoofest & OFF-JFL nous revient cette année, et sa programmation donnera au public la chance de découvrir des talents émergents des milieux de l'humour, de la musique, du théâtre et du divertissement.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a accordé 21 000 dollars pour la mouture de 2023 par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra au public d'avoir accès à une multitude de spectacles multidisciplinaires dans plusieurs salles montréalaises et sur des scènes extérieures du Quartier des spectacles.

Cette année, la programmation comprendra plusieurs séries, notamment La Série de 60 minutes, La Série les étoiles montantes, Midnight Surprise et The Alternative Show. Seront également offerts des spectacles solos en français ou en anglais, ainsi que plusieurs activités de développement de l'auditoire gratuites diffusées sur les plateformes numériques du festival.

Citations

« Chaque été, le rire est au rendez-vous dans la métropole. Le Zoofest & OFF-JFL font vibrer les rues de Montréal et nous permet de découvrir des talents de chez nous et du monde entier, en plus de faire rayonner la relève humoristique bilingue du Québec. J'ai hâte de voir les gens d'ici et de partout se réunir dans la capitale du rire. Ça vaut le détour! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Le festival Zoofest & OFF-JFL célèbre sa 14e édition du 13 au 29 juillet sous le signe de la croissance et de l'ouverture de ses frontières avec une programmation ancrée dans la diversité d'idées, de culture et d'opinions. L'humour présenté témoigne de l'innovation et de la qualité de cet art grandissant et le festival grandit avec ce dernier. Stand-up, podcast, théâtre : plus de 150 artistes internationaux vous présentent l'humour de demain »

- Isabelle Desmarais, directrice générale, Zoofest & OFF-JFL

Les faits en bref

Le 14e Festival Zoofest & OFF-JFL se déroulera du 13 au 29 juillet 2023 dans plusieurs salles du Quartier des spectacles (site extérieur ouvert du 13 au 22 juillet sur le parvis de l'Église unie Saint-James).

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

