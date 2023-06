Le gouvernement du Canada appuie la relocalisation du Musée Louis-Hémon au cœur de la municipalité de Péribonka

PÉRIBONKA, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Investir dans les infrastructures culturelles canadiennes contribue au dynamisme de nos communautés et permet aux gens de se rassembler autour de notre culture.

Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 1 950 000 dollars au Musée Louis-Hémon, par l'entremise du Fond du Canada pour les espaces culturels.

Cette somme permettra au Musée de relocaliser ses activités dans l'Espace Péribonka, un nouvel édifice situé au cœur de la municipalité. Le projet prévoit, entre autres, la rénovation de l'église Saint-Édouard-de-Péribonka pour y présenter une nouvelle exposition permanente. La maison Samuel‑Bédard, un bien patrimonial classé, et trois monuments commémoratifs seront également restaurés.

Ces nouveaux espaces permettront au public de vivre des expériences dynamiques. Ils donneront aussi au Musée l'occasion de renouveler son offre et d'accroître son jeune public.

« Les espaces culturels jouent un rôle essentiel pour transmettre notre culture et notre patrimoine. Le projet du Musée Louis-Hémon contribue à conserver notre histoire collective. Notre gouvernement est heureux d'accompagner le Musée dans ce nouveau chapitre, qui mettra en valeur l'œuvre de Louis Hémon et l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« L'appui important de Patrimoine canadien et de son ministre, l'honorable Pablo Rodriguez, a été primordial pour le Musée Louis-Hémon dans le parachèvement du projet global de son redéploiement au cœur de Péribonka. Au nom du conseil d'administration de la plus ancienne institution muséale du Saguenay‑Lac‑Saint‑Jean, et en mon nom personnel, nous tenons à remercier chaleureusement le gouvernement du Canada par l'entremise du ministre Rodriguez, qui nous permet de poursuivre notre mission littéraire patrimoniale et territoriale ainsi que de préserver la quête de Louis Hémon et de son héroïne Maria Chapdelaine. »

- Richard Hébert, président du conseil d'administration, et Michelle Tremblay, directrice générale, Musée Louis-Hémon

Le Musée Louis-Hémon a pour mandat de préserver et de transmettre aux générations à venir l'œuvre de l'écrivain Louis-Hémon, de valoriser le territoire du pays de Maria Chapdelaine et d'offrir un lieu de création et d'échanges privilégiant la culture orale, la lecture et l'écriture d'expression française.

Le Musée offre une programmation éducative complète toute l'année, qui comprend un grand éventail d'activités pour les différents groupes d'âge scolaire. À partir de l'été 2024, le Musée présentera également des ateliers-découvertes en plein air, des ateliers de médiation culturelle, des soirées de contes et légendes ainsi que des conférences et des visites animées adaptées aux jeunes publics. La programmation estivale comprendra aussi la visite de la maison Samuel-Bédard, qui représente le cœur de l'expérience du Musée en permettant aux visiteurs de découvrir le roman Maria Chapdelaine ainsi que la vie des premiers colons du territoire.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

