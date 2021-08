Le ministre Guilbeault annonce l'octroi d'un appui financier au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, QC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Les arts et la culture jouent un rôle essentiel au sein de nos communautés, et ce, d'un bout à l'autre du Canada. Depuis un an et demi déjà, la pandémie touche durement les organismes culturels. Bon nombre de ces organismes ont subi des pressions financières exceptionnelles, soit parce qu'ils doivent revoir entièrement leur programmation, soit en raison de l'annulation de leurs activités. Pendant ces moments difficiles, le gouvernement du Canada est présent pour les appuyer et continue d'ajuster son aide en fonction des besoins du secteur créatif.

C'est la raison pour laquelle l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui du gouvernement du Canada totalisant 339 625 dollars au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue.

L'investissement de Patrimoine canadien est accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts (50 000 dollars) et du Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public (99 500 dollars). Il permettra aux gens de la région et d'ailleurs de rapidement renouer avec le plaisir d'assister à des spectacles offerts dans le cadre du festival.

La contribution non remboursable de 190 125 dollars consentie par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) dans le cadre du Programme de développement économique du Québec servira pour sa part aux efforts de coordination et de commercialisation hors Québec des 3 prochaines moutures (2021, 2022 et 2023).

Citations

« Notre gouvernement est sensible à la réalité du milieu des festivals et de l'événementiel depuis le début de la pandémie. Nous sommes heureux de pouvoir offrir un soutien bonifié au Festival de musique émergente de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'aider à reprendre ses activités. Cette bonne nouvelle profite à tout le monde. Elle offre aux gens d'ici le plaisir d'assister à des spectacles, et aux artistes de la région l'occasion de renouer avec un public qui est au rendez-vous avec une soif de culture renouvelée. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir des organismes comme le FME et à les accompagner pour faire en sorte que notre économie revienne encore plus forte. Un rendez-vous ancré dans sa communauté comme le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue est l'occasion tout indiquée de faire valoir l'offre artistique québécoise et de créer des expériences uniques pour les Canadiens et les Canadiennes. En faisant rayonner toute la région, ici comme ailleurs dans le monde, le Festival contribue à générer des retombées importantes, qu'il s'agisse d'emplois, de tourisme et même de la renommée du pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Merci au gouvernement du Canada dont le financement nous a permis de diversifier et d'adapter nos activités, et de favoriser l'embauche de travailleurs et de travailleuses du milieu culturel québécois. Il a aussi contribué à offrir à la population locale une offre culturelle abordable. La 19e édition du FME, qui se tiendra du 2 au 5 septembre 2021, sera à mi-chemin entre l'édition spéciale COVID 2020 et une édition régulière avec plus de 60 artistes en présentiel et un volet professionnel virtuel. »

- Magalie Monderie Larouche, directrice générale, FME

Les faits en bref

Pour le 19e FME, l'organisation a choisi de consacrer un grand volet de sa programmation à la mise en valeur de la scène musicale torontoise émergente, en plus de recevoir à Rouyn-Noranda une délégation de professionnels de l'industrie musicale canadienne provenant de partout au pays pour renforcer les liens avec l'industrie musicale québécoise, et ce, dans les deux langues officielles.

Le Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public vise à soutenir les secteurs des arts et de la culture en embauchant sans tarder des artistes et des travailleurs culturels, dans le cadre des efforts du gouvernement du Canada destinés à aider la population et les entreprises canadiennes à atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Programme de développement économique du Québec vise à aider les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

