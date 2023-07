Le plus grand festival d'humour au pays reçoit un financement totalisant près de 1,5 million de dollars

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Les arts et la culture nous inspirent et nous rassemblent, en plus de consolider nos communautés et notre économie. Cet été, le Festival Juste pour rire est de retour pour une 41e année de rires et de spectacles en tous genres.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, ainsi que l'honorable Pascale St Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont souligné l'octroi d'une aide financière au Festival Juste pour rire.

Patrimoine canadien a accordé 800 000 dollars pour la mouture 2023 du festival par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra au public d'avoir accès à une programmation variée et bilingue comprenant des prestations d'artistes de renommée internationale.

Pour sa part, DEC rappelle sa contribution financière non remboursable s'élevant à 650 000 dollars pour le festival de 2023. Consenti en vertu du Programme de développement économique du Québec, ces fonds permettront de soutenir la commercialisation et la promotion de Juste pour rire sur les marchés internationaux; d'attirer des touristes étrangers à Montréal; et d'assurer le développement de nouveaux produits, notamment sur le plan numérique.

Citations

« Depuis plus de 40 ans, le rire envahit les rues de Montréal grâce au Festival Juste pour rire! Chaque été, les différents spectacles de rue, galas et autres activités font vibrer Montréal. Juste pour rire offre une plateforme unique aux talents de renom et de la relève, et permet aux artistes de chez nous et d'ailleurs de faire briller leur créativité et leur génie comique. J'ai hâte de voir des gens de partout dans le monde se réunir à l'occasion de cette grande fête de l'humour, une fois de plus cette année. Bon festival à tous! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Le Festival Juste pour rire est l'un des temps forts de l'été montréalais. Notre gouvernement est fier d'appuyer cette rencontre haute en couleur qui célèbre l'humour et la culture. J'invite la population montréalaise et les touristes du monde entier à profiter de cette riche programmation qui illustre notre vitalité culturelle. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Juste pour rire est de retour pour une édition haute en couleur où l'expérience des festivaliers est mise à l'honneur plus que jamais, avec un réel parcours dynamique et une programmation diversifiée et de très grande qualité, pour petits et grands! Entre l'humour, le spectacle et l'expérience immersive, Juste pour rire continue de s'imposer comme l'un des plus importants rendez-vous culturels de l'année au monde. »

- Patrick Rozon, chef de la direction de la création, Groupe Juste pour rire

Les faits en bref

Le 41e Festival Juste pour rire se déroulera du 14 au 29 juillet 2023 au Quartier des spectacles (site extérieur ouvert du 20 au 29 juillet).

Cette année, la programmation comprendra des performances déambulatoires, des spectacles de stand-up, une comédie musicale, du théâtre humoristique, de l'improvisation, de grands spectacles extérieurs et des galas d'humour. Le site extérieur gratuit offrira des interventions participatives et de l'animation urbaine. La programmation sera complétée par le volet professionnel « ComedyPRO » ainsi que par du contenu numérique original offert tout au long de l'année sur les plateformes du festival.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC vise à aider les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

