Le gouvernement du Canada soutient la promotion de saines habitudes de vie dans des camps d'été en Ontario et au Québec

Le programme Fondation Tremplin Santé insiste sur l'importance de bien manger et d'être actif auprès des jeunes Canadiens

QUÉBEC, le 6 juin 2019 /CNW/ - Le maintien d'un mode de vie sain, qui comprend l'activité physique et la saine alimentation, joue un rôle important dans le bien-être des Canadiens et la prévention de maladies chroniques comme le diabète de type 2, des maladies du cœur et de certains cancers. Du début de l'automne jusqu'à la fin du printemps, les enfants et les jeunes canadiens ont l'occasion de participer à des activités physiques et de faire l'apprentissage de saines habitudes de vie pendant qu'ils sont à l'école. Cependant, une fois l'année scolaire terminée, il peut être difficile de conserver ces bonnes habitudes pendant tout l'été.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 1,9 million de dollars sur quatre ans et demi à la Fondation Tremplin Santé, qui fournira des outils et des ressources à des camps d'été de l'Ontario et du Québec afin de promouvoir de saines habitudes de vie auprès des enfants et des jeunes participant aux camps. Cette initiative de quatre ans vise à améliorer les niveaux d'activité physique et les habitudes alimentaires chez jusqu'à 180 000 enfants et jeunes de 5 à 16 ans dans près de 900 camps d'été.

La Fondation Tremplin Santé favorisera l'acquisition de connaissances sur l'activité physique et la saine alimentation au moyen de vidéos, de contenu numérique, d'activités et de jeux. Jusqu'à 7 000 travailleurs des camps pourront profiter d'activités de formation et de ressources pour améliorer leurs connaissances et mieux intégrer l'activité physique et la saine alimentation à leur programmation quotidienne. Il y aura des ateliers de formation pour les organisateurs et le personnel, notamment les gestionnaires, les chefs cuisiniers, les coordonnateurs et les animateurs, ainsi que des webinaires thématiques afin d'apporter des changements positifs aux environnements des camps où des programmes sur les saines habitudes sont offerts.

Citations

« Le jeu est un aspect important de l'enfance. Lorsque nous y intégrons la promotion de l'activité physique et de la saine alimentation, nous faisons en sorte que les saines habitudes fassent partie intégrante de la vie d'un enfant. Je suis heureuse de l'appui du gouvernement fédéral à des projets comme la Fondation Tremplin Santé, qui montrent aux enfants et aux jeunes de saines habitudes de vie dans un cadre amusant et stimulant de sorte que les générations futures puissent mener une vie saine. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« La Fondation Tremplin Santé existe depuis plus de 5 ans grâce à l'appui de généreux donateurs. Aujourd'hui, cette contribution du gouvernement du Canada vient reconnaître la pertinence et la qualité de notre programme de prévention en santé qui a déjà rejoint plus de 170 000 jeunes dans les camps de jours et les camps de vacances. La Fondation agit principalement auprès des jeunes qui ont grand besoin d'être sensibilisés, tôt dans la vie, à l'importance de saines habitudes de vie. Merci à l'Agence de la santé publique du Canada de soutenir notre développement pour le bénéfice d'un plus grand nombre de jeunes au Québec, en Ontario et ailleurs au pays. »

Henri-Paul Rousseau

Président-Fondateur, Fondation Tremplin Santé

Faits en bref

La Fondation Tremplin Santé est financé par le programme Partenariats plurisectoriels pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les maladies chronique. Ce programme effectue des investissements auprès de partenaires de divers secteurs en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre d'interventions qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain et préviennent des maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies du cœur et certains cancers, en mettant l'accent sur des facteurs de risque communs comme la mauvaise alimentation, l'inactivité physique et le tabagisme.

La grande majorité des Canadiens ne font pas suffisamment d'activité physique. Au moins 8 adultes sur 10 et un peu plus du tiers des enfants et des jeunes n'atteignent pas les niveaux d'activité physique recommandés dans les lignes directrices canadiennes.

Bon nombre des campeurs qui participeront à ce programme sont des jeunes issus de milieux défavorisés sur le plan socioéconomique, qui sont donc plus susceptibles de se heurter à des obstacles en ce qui concerne l'adoption de saines habitudes de vie et l'atteinte des niveaux d'activité physique recommandés.

Le nouveau Guide alimentaire canadien incite les Canadiens à consommer plus de légumes, de fruits, de grains entiers et d'aliments riches en protéines et favorise le maintien de bonnes habitudes alimentaires toute la vie durant, en encourageant les gens à cuisiner et à préparer des plats sains à la maison.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Thierry Bélair, Cabinet de Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709

Related Links

http://www.phac-aspc.gc.ca