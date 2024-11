POND INLET, NT, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Les partenariats avec les peuples, communautés et entreprises autochtones sont essentiels à l'établissement d'un secteur des ressources naturelles inclusif, durable et résilient au Canada.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2,1 millions de dollars dans le cadre du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones (PRNA) à la Qikiqtani Inuit Association (QIA) pour un projet piloté par des Inuits au Nunavut.

Voici quelques-uns des résultats escomptés du projet :

La QIA achètera des simulateurs de machinerie lourde pour le centre de recherche et de formation de Pond Inlet .

. Des Inuits Nunavummiut pourront recevoir de la formation cruciale dans leur région natale.

On réduira les obstacles systémiques à la participation des Inuits à l'économie des ressources naturelles.

L'établissement de partenariats et d'un dialogue véritable progressera dans le secteur des minéraux critiques.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à favoriser de véritables partenariats avec les peuples autochtones et à rendre possibles des projets de ressources naturelles qui auront des retombées positives pour des générations et des générations.

Citation

« L'investissement annoncé aujourd'hui soutiendra le développement de l'expertise minière des Inuits afin de créer de l'emploi et de stimuler la croissance économique de manière à favoriser la réconciliation économique. Il s'agit d'abord et avant tout de permettre aux partenaires autochtones de participer pleinement au développement d'une économie des ressources naturelles porteuse d'un avenir énergétique propre - un avenir où toutes les communautés pourront se prévaloir de technologies qui abaissent les coûts et ouvrent des perspectives d'emploi dans des secteurs vitaux. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

La prospection et l'extraction des minéraux figurent parmi les secteurs d'activité privés les plus importants au Nunavut . Ensemble, ces activités représentaient 41,23 % du produit intérieur brut en 2021. En 2022, le Nunavut était à l'origine de 8 % de la production canadienne de minerai de fer.

. Ensemble, ces activités représentaient 41,23 % du produit intérieur brut en 2021. En 2022, le était à l'origine de 8 % de la production canadienne de minerai de fer. Dans le budget de 2022, le gouvernement a alloué 80 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour renouveler le PRNA et l'étendre à tous les secteurs des ressources naturelles et à toutes les régions du pays. Le programme élargi offre du financement ciblé aux communautés autochtones du Canada pour le renforcement des capacités et l'établissement des alliances dont elles ont besoin pour se prévaloir des possibilités économiques offertes par l'exploitation des ressources naturelles et pour participer, sur un pied d'égalité avec les autres partenaires, à la transition du Canada vers la carboneutralité.

pour le renforcement des capacités et l'établissement des alliances dont elles ont besoin pour se prévaloir des possibilités économiques offertes par l'exploitation des ressources naturelles et pour participer, sur un pied d'égalité avec les autres partenaires, à la transition du vers la carboneutralité. Organisation inuite désignée en vertu de l' Accord sur les revendications territoriales du Nunavut , la QIA est une association régionale qui représente les 13 communautés inuites de la région de Qikiqtani, au Nunavut . Son mandat s'articule autour de la mise en œuvre de solutions dirigées et motivées par des Inuits, dans l'intérêt de la région de Qikiqtani.

la QIA est une association régionale qui représente les 13 communautés inuites de la région de Qikiqtani, au . Son mandat s'articule autour de la mise en œuvre de solutions dirigées et motivées par des Inuits, dans l'intérêt de la région de Qikiqtani. La QIA veut accroître les retombées positives de l'activité minière au Nunavut en mettant en place des installations d'enseignement et des formations qui feront augmenter le pourcentage de jeunes Inuits du Nunavut engagés pour travailler dans l'exploration des minéraux critiques, les opérations, la recherche et la surveillance.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]