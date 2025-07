CALGARY, AB, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans le captage du carbone et les technologies propres et s'emploie à mettre sur le marché une plus grande quantité d'énergie canadienne à faibles émissions de carbone, à faible coût et à faible risque, et ce, tout en luttant contre les changements climatiques.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 21,5 millions de dollars pour financer des technologies canadiennes de pointe dédiées au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (CUSC). Ces fonds serviront notamment à développer des sites de stockage et des technologies d'analyse de la subsurface ainsi qu'à décarboner les moteurs diesel.

Ces investissements montrent que l'innovation peut aider le Canada à renforcer et à moderniser son secteur de l'énergie, à soutenir de bons emplois à l'échelle locale, à réduire la pollution et à bâtir une économie plus propre.

Des projets de ce genre soutiennent le Canada dans son ambition de devenir une superpuissance énergétique, car ils démontrent que l'innovation dans le domaine de l'énergie peut renforcer la sécurité énergétique et libérer le plein potentiel des travailleurs, des entreprises et des ressources naturelles de notre pays.

Citations

« Nous prenons des mesures pour faire du Canada une superpuissance des énergies propres et classiques - en veillant à mettre de bons produits sur le marché, à réduire les émissions, à créer des emplois et à mettre en œuvre des technologies qui stimuleront notre économie pendant des dizaines d'années. Par l'annonce d'aujourd'hui, le Canada montre à toute la planète qu'il ne se contente pas de parler d'énergie propre - il en produit. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les installations de stockage de carbone de Bow Valley Carbon Cochrane stockeront les émissions de CO 2 de l'usine d'extraction de Cochrane de la société Inter Pipeline et permettront de confirmer le potentiel de séquestration de carbone dans l'ouest de l'Alberta. L'usine d'extraction de Cochrane est l'une des plus grandes de ce genre au Canada à produire de façon responsable des produits énergétiques utiles à nos maisons et à nos entreprises, d'un océan à l'autre. Ces installations de stockage permettront à la population de pouvoir compter sur ces produits pendant des décennies. Elles ouvriront également la voie à la réduction des émissions à long terme dans la région et permettront à d'autres émetteurs industriels de la région d'atteindre leurs objectifs de décarbonation. L'investissement de Ressources naturelles Canada joue un rôle moteur dans ce projet innovateur visant à développer un programme de surveillance de pointe pour le stockage du carbone. »

Paul Hawksworth, président et chef de la direction, Inter Pipeline

Promoteur membre de la société en commandite Bow Valley Carbon Cochrane avec Entropy Inc.

« Enbridge remercie Ressources naturelles Canada pour sa collaboration dans le cadre de son projet de centre de gestion du carbone intitulé Open Access Wabamun, au nord et à l'ouest d'Edmonton. Ce soutien nous rapprochera de notre objectif d'offrir une solution de transport et de stockage du CO 2 sécuritaire, fiable et adaptable qui aidera les industries albertaines de la région à atteindre leurs cibles de décarbonation. Nous sommes fiers de dire que les cinq communautés autochtones établies à proximité auront la possibilité de devenir copropriétaires des infrastructures de transport et de stockage de CO 2 du centre de Wabamun une fois qu'elles seront bâties. »

Colin Gruending

Vice-président à la direction et président, Liquids Pipelines, Enbridge

« À Enhance, nous mettons sur pied des projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) fiables et de calibre international, qui contribuent à décarboner non seulement des produits de base utilisés à l'échelle mondiale, mais aussi l'énergie que nous produisons, nous qui stockons plus de 1,5 million de tonnes d'émissions de CO 2 de source industrielle chaque année dans nos installations existantes. Notre nouveau centre de captage et de stockage du carbone Origins soutiendra la Stratégie de gestion du carbone du Canada en développant une solution de stockage qui permettra de séquestrer de façon permanente les émissions de CO 2 de différentes sources. Voilà un excellent exemple de la façon dont le CUSC et le captage-stockage du carbone contribuent à faire du Canada une superpuissance de l'énergie et de la réduction des émissions. »

Candice Paton

Vice-présidente, Enhance Energy Inc.

« Nous remercions Ressources naturelles Canada et nos partenaires de projet - Emission Reduction Alberta, le Clean Resource Innovation Network et PTRC-Aquistore - pour leur clairvoyance, leur leadership et le soutien qu'ils apportent à notre projet visant à valider une technologie d'analyse géophysique de la subsurface. Les résultats de ce projet nous aideront à développer des technologies plus propres, axées sur les données, qui permettront de bâtir un avenir énergétique bas carbone pour le Canada. »

Andrea Crook

Présidente-directrice générale, OptiSeis Solutions Ltd.

« La firme OCCAM's Technologies propose des solutions novatrices pour réduire les émissions des moteurs à combustion interne - l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner. L'aide de Ressources naturelles Canada nous est indispensable pour passer du développement à la démonstration à une échelle significative sur le plan commercial. Nous centrons d'abord nos efforts sur les moteurs qui émettent entre 5 et 30 tonnes de CO 2 par jour en nous donnant pour objectif de mettre ensuite la technologie à l'échelle pour en élargir l'adoption. Grâce au soutien de RNCan, cette innovation place le Canada sur le devant de la scène dans le domaine des technologies de décarbonation de prochaine génération. »

Matthew Henderson

Directeur général, OCCAM's Technologies Inc.

Quelques faits

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement investit 319 millions de dollars sur sept ans dans des projets de recherche, développement et démonstration (RDD) pour accroître la viabilité commerciale des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone. Ressources naturelles Canada contribue à cet effort grâce au Programme d'innovation énergétique (PIE).

Les projets annoncés aujourd'hui ont été financés par le biais de l'appel à déclarations d'intérêt pour la RDD sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone du PIE. Cet appel soutient les projets de RDD sur les technologies de captage et de stockage du carbone de prochaine génération susceptibles de réduire sensiblement le coût du captage et stockage du carbone, et ce, selon trois volets de financement : Captage : faire baisser le coût et améliorer le rendement des technologies de captage pour différentes sources d'émissions. Stockage et transport : caractériser et développer des solutions sûres et permanentes de stockage souterrain du CO 2 , ainsi que des technologies qui soutiennent le transport sûr et efficace du CO 2 et les possibilités de stockage partout au Canada. Soutenir la RDD de technologies d'utilisation du CO 2 qui réduisent les coûts, la consommation d'énergie et l'intensité carbone tout en permettant une séquestration à grande échelle et à long terme du CO 2 .

Comme on le voit dans le budget de 2024, en vue de créer des emplois et d'aider le Canada à réduire la pollution et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, le gouvernement fédéral offre, en fonction des priorités, 93 milliards de dollars en incitatifs d'ici 2034-2035 sous forme d'importants crédits d'impôt à l'investissement, dont un pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

Document d'information : Le Canada investit dans le captage et le stockage du carbone en Alberta

