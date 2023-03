Le gouvernement du Canada soutient le Musée du Fjord de Saguenay

SAGUENAY, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Notre gouvernement a à cœur de mettre en valeur notre patrimoine naturel et d'aider les institutions patrimoniales, comme le Musée du Fjord, à raconter nos histoires de différentes façons et sur diverses plateformes.

Pendant son passage au Musée, Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, a annoncé un investissement de 297 000 dollars pour le projet de l'exposition itinérante « Tentacules et cie ».

Accordée par l'entremise du volet Accès au patrimoine du Programme d'aide aux musées, cette somme permettra à l'institution de faire découvrir l'univers fascinant des animaux marins à tentacules. L'exposition s'articule autour du rôle essentiel de ces invertébrés dans la biodiversité marine et l'histoire naturelle et culturelle du Canada.

Citations

« Le Musée du Fjord est un joyau non seulement pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi pour l'ensemble du milieu muséal canadien. L'exposition " Tentacules et cie " permettra aux visiteurs de plonger dans un monde captivant et d'en apprendre plus sur l'importance de l'écosystème des animaux marins invertébrés du Canada. Bon succès au Musée du Fjord et à cette superbe exposition! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Nous accueillons avec enthousiasme l'aide financière accordée par Patrimoine canadien, une source vitale au fonctionnement de notre musée. Nous remercions chaleureusement le Ministère qui contribue d'une manière plus que significative à la réalisation de la nouvelle exposition " Tentacules et cie ", qui circulera dans les musées canadiens. »

- Guylaine Simard, directrice, Musée du Fjord

Les faits en bref

Fondé en 1967, le Musée du Fjord est un musée scientifique dont la mission est de mettre en valeur les sciences, d'interpréter le milieu naturel du fjord du Saguenay et de la baie des Ha! Ha! et de sensibiliser la communauté à la nécessité de maintenir un équilibre harmonieux avec la nature. L'institution réalise des projets dans le domaine des sciences fondamentales, des sciences de la santé et de l'environnement.

Méduses, pieuvres et calmars seront les vedettes de la nouvelle exposition itinérante « Tentacules et cie », conçue et réalisée par le Musée du Fjord, en partenariat avec l'Aquarium du Québec. Cette exposition mettra en lumière le rôle essentiel de ces invertébrés à tentacules au Canada . L'exposition sera présentée au Musée du Fjord en 2025.

Le volet Accès au patrimoine du Programme d'aide aux musées favorise un plus grand accès au patrimoine en reliant différentes régions géographiques du Canada . Les projets admissibles sont liés à des expositions itinérantes afin d'aider les organismes du patrimoine à rejoindre de nouveaux publics.

Liens connexes

Musée du Fjord

Programme d'aide aux musées

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]