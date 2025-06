Du 20 juin au 2 septembre 2025, le laissez-passer Un Canada fort offrira un accès élargi à de nombreuses expériences culturelles et de plein air à travers le pays.

OTTAWA, ON, le 16 juin 2025 /CNW/ - Cet été, la population canadienne pourra profiter de ce que notre pays a de meilleur à offrir grâce au laissez-passer Un Canada fort. Des musées aux chemins de fer en passant par les parcs nationaux et les sites de camping, le gouvernement fédéral aide les familles à choisir le Canada durant la planification de leur été ainsi qu'à profiter des lieux et expériences qui nous rassemblent et font la force de notre pays.

Du 20 juin au 2 septembre 2025, le laissez-passer Un Canada fort offrira un accès élargi à la nature et à la culture canadiennes partout au pays, aidant ainsi les familles à découvrir et à célébrer le Canada tout au long de l'été.

Le laissez-passer comprend ce qui suit :

Parcs Canada : Entrée gratuite pour tout le monde aux lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada, et rabais de 25 % sur les frais de camping;





Musées nationaux et Musée des plaines d'Abraham : Entrée gratuite pour les enfants de 17 ans ou moins et rabais de 50 % pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans;





VIA Rail : Voyages gratuits pour les enfants de 17 ans ou moins lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte, et 25 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans.





Galeries et musées provinciaux et territoriaux participants : Entrée gratuite pour les enfants et rabais de 50 % pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans.

En rendant ces expériences plus accessibles, le laissez-passer permet aux Canadiens et Canadiennes de se rapprocher de ce qui nous unit, de découvrir la diversité de notre pays, d'être fiers de notre identité canadienne commune, et de s'imprégner des récits et paysages qui façonnent ce que nous sommes.

Citations

« Depuis le début de l'année, les Canadiens et Canadiennes ont fait preuve d'une formidable unité. Notre laissez-passer Un Canada fort vise à aider les familles à choisir plus facilement le Canada, à découvrir la beauté de notre pays, à renouer avec la nature et à profiter de notre culture tout au long de l'été. Qu'il s'agisse de se rendre dans un parc national qu'elles ont toujours voulu visiter, d'explorer un musée ou de réserver un séjour de camping, les familles peuvent créer des souvenirs inoubliables, ensemble. Les Canadiens et Canadiennes sont fiers de ce qui nous définit, et ce laissez-passer a pour but de célébrer un Canada fort et uni. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le transport est bien plus qu'une façon de se rendre d'un endroit à l'autre : c'est une façon de relier les Canadiens et Canadiennes, et de leur faire découvrir la grande beauté et l'histoire de notre pays. Grâce au laissez-passer Un Canada fort, il est plus facile et plus abordable pour les familles et les jeunes d'explorer notre pays en train cet été. Que ce soit pour découvrir une nouvelle région ou revisiter un de ses endroits préférés, cette mesure permet à la population canadienne de voyager, de tisser des liens et de célébrer ce qui rend notre pays si spécial. »

- L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Le secteur canadien du tourisme est dynamique, novateur et essentiel à notre économie nationale. Le laissez-passer Un Canada fort donnera un coup de pouce à cette industrie qui en avait bien besoin en encourageant les Canadiens et Canadiennes à redécouvrir notre pays, à soutenir les entreprises locales et à célébrer les communautés qui font du Canada un pays extraordinaire. Cet été, on choisit le Canada. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Les paysages naturels du Canada sont un pilier de notre identité et sont essentiels à notre bien-être. Parcs Canada joue un rôle crucial dans la protection de certaines des destinations les plus emblématiques au pays, qui permettent aux Canadiens et Canadiennes de renouer avec la nature. Cet été, j'invite toute la population à se prévaloir des entrées gratuites ou à prix réduit grâce au laissez-passer Un Canada fort, qui facilite l'accès de tout le monde aux richesses culturelles et naturelles de notre pays. »

- L'honorable Nathalie Provost, Secrétaire d'État (Nature)

« Grâce au laissez-passer Un Canada fort, nous veillons à ce que les jeunes du pays et leur famille puissent découvrir les endroits qui ont façonné notre identité canadienne. En réduisant les obstacles financiers, nous espérons qu'encore plus de gens pourront explorer nos paysages magnifiques, nos villes dynamiques et notre riche héritage culturel. Il s'agit ici de soutenir nos jeunes, de renforcer nos communautés et de célébrer tout ce qui fait du Canada un pays où il fait bon vivre. »

- L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

Les faits en bref

Aucune inscription ni aucun laissez-passer physique ne sont nécessaires. Il suffit de se présenter et de profiter des avantages offerts dans les établissements participants. Le laissez-passer est offert à tous les visiteurs et visiteuses, qu'ils soient originaires du Canada ou de l'étranger. Il s'agit d'une invitation à découvrir les richesses culturelles et naturelles du Canada. Pour en savoir plus à ce sujet : https://canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/laissez-passer-canada.html

Les musées nationaux du Canada participent à cette mesure, en plus de la Commission des champs de bataille nationaux. Ensemble, ces institutions préservent et mettent en valeur l'histoire, l'art, la culture, les sciences et la nature canadiennes. Elles accueillent chaque année des millions de visiteurs et jouent un rôle essentiel dans la transmission de notre patrimoine et de notre identité.

VIA Rail offre un service ferroviaire de transport de passagers sécuritaire, confortable, accessible, durable et respectueux de l'environnement, d'un océan à l'autre.

VIA Rail joue un rôle essentiel pour relier les communautés à travers le Canada en offrant un réseau complet de services ferroviaires de transport de passagers. Axée sur le service aux passagers, la société vise à leur offrir une expérience de voyage inégalée.

Les cartes d'entrée Découverte de Parcs Canada déjà achetées et valides pour les mois de juin, juillet et août 2025 seront prolongées de trois mois.

Les lieux administrés par Parcs Canada sont au cœur de notre identité nationale. Ils nous rapprochent au moyen de récits marquants et de paysages à couper le souffle, et favorisent un attachement commun aux lieux qui ont façonné ce que nous sommes en tant que Canadiennes et Canadiens.

Dans le cadre de son vaste mandat, comprenant 171 lieux historiques nationaux, 48 parcs nationaux, 5 aires marines nationales de conservation et 1 parc urbain national, Parcs Canada fournit des services à plus de 200 endroits au Canada, dans chaque province et territoire, et dans des régions rurales, urbaines et nordiques.

Parcs Canada est l'un des principaux fournisseurs d'expériences touristiques au Canada, accueillant annuellement environ 24 millions de visiteurs à certaines des destinations patrimoniales naturelles et culturelles les plus emblématiques du monde. Les visiteurs des lieux administrés par Parcs Canada contribuent à générer 4 milliards de dollars au PIB national et dépensent l'équivalent de plus de 11 millions de dollars chaque jour dans les communautés partout au pays.

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]