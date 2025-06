PARIS, le 20 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante à la 10e session de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, au siège de l'UNESCO, à Paris, du 18 au 20 juin 2025 :

« Nous sommes fiers de souligner le 20e anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le Canada est profondément attaché aux valeurs de cette Convention et fier d'en être l'un des pays fondateurs. Depuis 20 ans, celle-ci nous guide dans l'élaboration de politiques culturelles innovantes au service de nos artistes et des secteurs créatifs.

Depuis 2005, le monde a beaucoup changé. Partout, nous faisons face à de nouveaux défis, mais aussi à de nouvelles possibilités, alors que la transformation numérique - notamment le progrès fulgurant de l'intelligence artificielle - révolutionne les sociétés, y compris les secteurs culturels et médiatiques.

Le Canada défendra toujours fermement le droit des États à protéger leur culture. Nous appelons aujourd'hui à renforcer la coopération internationale pour une gouvernance du numérique conforme aux principes de la Convention de 2005. Ces derniers jours, nous avons travaillé avec un grand nombre de pays afin de progresser collectivement, dans un contexte où l'urgence d'agir est claire : le numérique doit évoluer de manière à soutenir pleinement notre diversité culturelle.

Le Canada a déjà pris plusieurs mesures pour s'assurer que les lois et programmes culturels reflètent la réalité du numérique. Nous avons agi pour promouvoir les contenus locaux, tout en exigeant que les géants du Web contribuent équitablement et soutiennent nos artistes, créateurs et médias. Car nous croyons fermement qu'un secteur culturel et médiatique fort est essentiel à un Canada fort.

À la lumière des discussions durant cette Conférence, nous entendons le plaidoyer de la société civile canadienne et celui de notre partenaire de choix à l'UNESCO, le gouvernement du Québec. Nous poursuivons notre collaboration étroite avec le Québec, la société civile et de nombreuses Parties à la Convention pour concrétiser les recommandations de protéger la diversité culturelle dans l'environnement numérique, présentées à l'UNESCO en février 2025 par un groupe d'experts internationaux.

Le Canada soutient les décisions qu'ont prises les 160 signataires aujourd'hui, à la Conférence des Parties, lesquelles appuieront la poursuite de la mise en œuvre de la Convention à l'ère numérique. La mise à jour des directives opérationnelles sur le numérique et la poursuite de la réflexion sur un protocole additionnel à la Convention permettront d'agir maintenant tout en considérant d'autres pistes de solution à plus long terme.

À cet égard, je salue le travail important et soutenu des pays signataires de la Convention, du gouvernement du Québec, des autres provinces et territoires, des communautés autochtones et de la société civile.

Le Canada continuera d'être une voix forte sur la scène internationale pour protéger et valoriser les industries créatives et culturelles d'ici et d'ailleurs, afin qu'elles puissent saisir pleinement les possibilités qu'offrent les transformations numériques. »

