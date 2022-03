Adoption d'une approche globale et culturelle pour aider à augmenter l'activité physique et à améliorer la santé générale

CALGARY, AB, le 8 mars 2022 /CNW/ - Des études démontrent que 44 % des adultes au Canada seraient atteints d'au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète. De nombreuses maladies chroniques sont plus répandues chez les populations autochtones, et c'est souvent le résultat des inégalités plus larges auxquelles ces dernières sont confrontées. La mise en place d'initiatives en faveur d'un mode de vie sain qui s'articulent autour des forces uniques, des traditions culturelles et de la résilience des peuples autochtones et qui les célèbrent peut contribuer à réduire le risque de maladies chroniques et à favoriser la santé et le bien-être en général.

Aujourd'hui à Calgary, à la Miskawanah Community Association, George Chahal, député de Calgary-Skyview, en Alberta, a annoncé au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, un investissement de 886 880 $ pour l'Université de Calgary. Ce financement contribuera à améliorer l'accès des femmes autochtones et des personnes bispirituelles aux programmes de santé en Alberta et en Saskatchewan. Le projet ouvrira la voie à des approches innovantes et intégrées pour promouvoir un mode de vie sain et s'attaquer aux facteurs de risque communs des maladies chroniques.

Le financement reçu contribuera au lancement du projet d'expansion du Wolf Trail Program, un programme de bien-être holistique axé sur l'activité physique et destiné aux femmes autochtones. Le programme regroupe les personnes participantes pour qu'elles fassent l'expérience de nouveaux types d'exercice, s'instruisent sur la nutrition et parlent de leurs expériences personnelles dans un environnement sûr et accueillant qui leur est adapté sur le plan culturel. Le Wolf Trail Program favorise un sentiment d'appartenance à la société et à la communauté chez les personnes qui y participent, tout en les incitant à adopter des comportements plus sains, notamment l'activité physique, une alimentation saine et l'abandon du tabac.

Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec les secteurs public, privé et à but non lucratif dans le but de promouvoir des modes de vie sains et de prévenir les maladies chroniques, tout en abordant l'enjeu de disparité en matière de santé, afin que tous les Canadiens et Canadiennes aient les mêmes chances de vivre en santé.

Citations

« Notre gouvernement continue d'œuvrer pour améliorer l'état de santé de toutes les personnes vivant au Canada. Grâce à ce projet, les femmes autochtones et les personnes bispirituelles de l'Alberta et de la Saskatchewan auront accès à un ensemble d'outils et de ressources qui leur permettront de maintenir un mode de vie sain et renforceront leurs liens culturels. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le financement annoncé aujourd'hui rend possible l'intégration de l'équité entre les genres et de la pertinence culturelle par le truchement de l'activité physique et de programmes de santé pour environ 1000 femmes de dix communautés à Calgary et à Edmonton, dans la Nation crie d'Onion Lake et dans des communautés des Premières Nations en Saskatchewan. »

George Chahal

Député de Calgary-Skyview, Alberta

« Le Wolf Trail Program illustre l'effet que peut avoir la recherche lorsqu'elle est ancrée dans la communauté qu'elle sert. C'est en acquérant une profonde compréhension et en étant résolu à atteindre des objectifs communs que les chercheurs de Calgary en partenariat avec Miskanawah ont créé un programme holistique capable d'être maintenu dans la durée. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec chacune des communautés participantes. »

Dr William Ghali

Vice-recteur (recherche), Université de Calgary

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué au moyen du programme Partenariats plurisectoriels de l'Agence de la santé publique du Canada . Depuis 2013, ce programme investit 20 millions de dollars par année dans des projets novateurs à l'échelle du pays qui visent à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens par des mesures relatives aux facteurs de risque modifiables courants, soit la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique. Le programme Partenariats plurisectoriels est maintenant connu sous le nom de Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés.

