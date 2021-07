OTTAWA, ON, le 2 juill. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur le secteur du transport aérien au Canada. Les aéroports ont été particulièrement touchés : ils ont subi d'importantes baisses de la circulation pendant les 15 derniers mois, ce qui s'est traduit par des pertes substantielles. Malgré les défis, les aéroports continuent à jouer un rôle crucial en fournissant des services aériens aux communautés régionales et en permettant ainsi de conserver le lien de ces communautés au reste du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic Leblanc, ont annoncé que l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton allait recevoir plus de 1,8 million de dollars en provenance du fonds de soutien aux aéroports de Transports Canada. Cela l'aidera à se rétablir des répercussions de la pandémie de COVID-19 et soutiendra la continuité des services aériens essentiels pour les résidents et les travailleurs de Moncton et des communautés environnantes.

De plus, le ministre a souligné que le gouvernement du Canada versera un peu plus de 5 millions de dollars en provenance du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada pour l'achat d'un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, la remise en état de la piste 11-23 et le remplacement de la signalisation des voies de circulation.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Canadiens et à s'assurer qu'ils continuent à bénéficier d'options de transport aérien abordables et efficaces au cours des années à venir. Au fur et à mesure que nous allons de l'avant avec la reprise sécuritaire et graduelle des activités dans le secteur aérien, au Canada comme à l'étranger, nous devons impérativement continuer à assurer l'existence d'un secteur aérien canadien dynamique et compétitif.

« Nos aéroports contribuent de façon importante à l'économie du Canada et ils jouent un rôle crucial pour le maintien du bien-être économique et social de nos communautés. Ce soutien financier fera en sorte qu'à mesure que le Canada se dirige vers une reprise et une relance des voyages après la pandémie, l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton parviendra à offrir un accès régional et des services aériens sécuritaires, fiables et efficaces pour les résidents et travailleurs de Moncton et des communautés environnantes. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

"L'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton est un lien de transport essentiel non seulement pour la région du Grand Moncton, mais aussi pour une bonne partie du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard. Il nous permet de voir nos proches, nous aide à découvrir de nouvelles destinations et constitue un corridor commercial essentiel pour de nombreux exportateurs de fruits de mer et d'autres produits des Maritimes. Alors que le Nouveau-Brunswick accueille à nouveau des touristes de partout au Canada, ce financement sera un élément important pour que l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton puisse participer pleinement à la reprise économique post-pandémique. "

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Les faits en bref

Le 11 mai 2021, le gouvernement du Canada a lancé le fonds de soutien aux aéroports, qui fournira 64,8 millions de dollars aux aéroports dont les revenus ont été inférieurs à 250 millions de dollars en 2019.

a lancé le fonds de soutien aux aéroports, qui fournira 64,8 millions de dollars aux aéroports dont les revenus ont été inférieurs à 250 millions de dollars en 2019. Le montant du financement accordé à chaque bénéficiaire admissible a été calculé à l'aide d'une approche par paliers établie selon les revenus de 2019.

Le financement apporté par le fonds de soutien aux aéroports doit être utilisé pour des activités directement liées aux opérations de l'aéroport et pour faire en sorte qu'il reste ouvert aux voyageurs et aux communautés environnantes.

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires est un programme de financement déjà établi qui fournit une aide financière aux aéroports régionaux pour les projets d'immobilisations et l'équipement liés à l'infrastructure de sécurité afin d'assurer l'exploitation continue et sécuritaire des aéroports pour les passagers, les équipages et les employés des aéroports.

Le 11 mai 2021, le ministre a annoncé que le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires serait doté d'un financement de 186 millions de dollars sur deux ans et étendrait ses critères d'admissibilité à des aéroports plus grands comme l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

