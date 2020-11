Les projets visent à prévenir la maltraitance des enfants et à soutenir les survivants

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - Selon l'Organisation mondiale de la Santé, chaque année, un enfant sur deux dans le monde, soit environ 1 milliard d'enfants, est victime d'actes de violence physique, sexuelle ou psychologique qui entraînent des traumatismes, des handicaps, voire le décès. Au Canada, le tiers des adultes déclarent avoir été victimes de mauvais traitements lorsqu'ils étaient enfants.

La violence familiale, y compris la maltraitance des enfants, est un grave problème de santé publique qui a des effets importants et durables sur la santé physique et mentale des survivants, et qui entraîne des coûts sociaux et économiques. Aujourd'hui, en cette Journée nationale de l'enfant, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 1,1 million de dollars pour soutenir deux initiatives visant à prévenir la maltraitance des enfants.

La Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada reçoit des fonds pour fournir aux intervenants en protection de l'enfance, aux fournisseurs de services et aux autres personnes prenant soin des enfants au Canada des orientations, de la formation et des ressources pour les aider à prévenir efficacement et à combattre de façon sécuritaire la maltraitance des enfants dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le Centre d'expertise Marie-Vincent offrira le programme Lanterne, un programme de prévention de la violence sexuelle destiné aux enfants de cinq ans et moins, qui vise à prévenir la maltraitance des enfants grâce à des outils d'éducation à la sexualité adaptés à l'âge et à la promotion de relations saines et sécuritaires dans les deux langues officielles au Québec et dans les milieux de garde francophones au Yukon.

Citations

« Tous les enfants ont le droit d'être protégés et traités avec dignité et respect. Je suis fière d'annoncer l'aide accordée par le gouvernement du Canada à ces deux projets, qui misent sur des approches novatrices et fondées sur des données probantes pour prévenir la maltraitance des enfants et aider ceux qui y ont survécu. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Nos enfants représentent une ressource précieuse, et il importe de leur donner l'éducation et le savoir qui leur permettront de se défendre. Ce financement permettra d'offrir à nos enfants des ressources adaptées à la réalité culturelle. Je suis heureux que nous annoncions cette importante initiative à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant. »

L'honorable Larry Bagnell

Député du Yukon

« C'est par l'éducation et des moyens plus efficaces que nos jeunes pourront mieux se défendre. Ce financement fournira des ressources adaptées aux besoins des enfants d'ici. Je suis heureux que nous annoncions cette importante initiative à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant. »

L'honorable Steven Guilbeault

Député du Laurier-Sainte-Marie

« Les cas concernant des enfants signalés aux organismes de protection de l'enfance résultent souvent d'une combinaison toxique de problèmes au sein de la famille (problèmes de santé mentale, violence, traumatisme intergénérationnel et racisme, insécurité alimentaire et liée au logement et marginalisation économique). Les familles sont de nos jours confrontées à d'importantes difficultés qui peuvent avoir des effets négatifs durables sur les enfants et les adolescents. Nous sommes fiers de nous associer au Consortium canadien sur le trauma chez les enfants et les adolescents et à l'Association des familles d'accueil du Canada pour promouvoir des interventions contre la maltraitance des enfants qui tiennent compte des traumatismes vécus et qui favorisent l'inclusion sociale et les liens avec la famille, la communauté et la culture. »

Rachel Gouin

Directrice générale, Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada

« La Fondation Marie-Vincent et son Centre d'expertise encouragent l'éducation à la sexualité et la promotion des rapports égalitaires dès le plus jeune âge. Nous croyons que nous avons tous un rôle à jouer pour protéger nos plus petits et nous le faisons en impliquant les parents, les éducatrices et les professionnel(le)s qui les côtoient au quotidien. À cette fin, nous avons développé le programme Lanterne qui nous permet notamment de former les éducatrices au sein des services éducatifs à la petite enfance. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, nous pourrons étendre notre action de prévention de la violence sexuelle auprès des organismes communautaires qui œuvrent auprès des tout-petits à travers le Québec et au Yukon. »

Stéphanie Gareau

Directrice générale, Fondation Marie-Vincent

Faits en bref

Ces projets sont financés par l'Agence de la santé publique du Canada dans le cadre de l'investissement visant à contribuer à la santé des survivants de violence familiale et de l'investissement pour la prévention de la violence fondée sur le sexe : perspective du milieu de la santé .

dans le cadre de l'investissement visant à et de l'investissement pour la . La Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada recevra 146 497 $ sur une période de 19 mois et entend joindre 2 000 intervenants en protection de l'enfance, fournisseurs de services et autres personnes prenant soin des enfants à l'échelle du Canada .

recevra 146 497 $ sur une période de 19 mois et entend joindre 2 000 intervenants en protection de l'enfance, fournisseurs de services et autres personnes prenant soin des enfants à l'échelle du . Le Centre d'expertise Marie-Vincent recevra 972 123 $ sur cinq ans pour réaliser et évaluer le programme Lanterne. Ce projet vise à joindre et à former directement jusqu'à 1 200 fournisseurs de services de garde de jeunes enfants et devrait toucher indirectement plus de 18 000 enfants et leur famille pendant la durée du projet.

La Journée nationale de l'enfant est célébrée au Canada le 20 novembre en reconnaissance de l'engagement de notre pays à défendre les droits des enfants et de deux événements historiques : la signature en 1959 de la Déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies et l'adoption en 1989 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Liens connexes

