Le financement pour les langues officielles augmente dans le Nord de l'Ontario

SUDBURY, ON, le 21 mai 2021 /CNW/ - Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada luttent constamment pour préserver leur langue, défendre leurs droits et maintenir leur capacité de vivre dans la langue de leur choix. Le gouvernement du Canada vient en aide aux personnes vivant dans ces communautés en allouant des fonds à des partenaires communautaires qui mettent à la disposition de leurs membres des ressources et des occasions facilitant l'apprentissage et la préservation de leur langue.



Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a confirmé que le gouvernement du Canada avait alloué 1,37 million de dollars à 27 organismes du Nord de l'Ontario. Ceux-ci ont tous reçu une augmentation de financement d'au moins 20 p. 100 depuis 2018, et 2 d'entre eux ont reçu une aide pour la première fois. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.



Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, Le Contact interculturel francophone de Sudbury et Le Rayon Franco de Cochrane recevront pour la première fois du soutien en vue d'assurer leur stabilité financière et de les aider à planifier des activités pluriannuelles.

Citations

« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada font partie du tissu social de notre pays. Elles comptent de nombreux petits organismes dévoués qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos communautés. Le financement de 1,37 million de dollars que nous accordons à 27 organismes communautaires qui soutiennent les langues officielles dans le Nord de l'Ontario les aidera à renforcer les institutions francophones de la province. Plus que jamais, le gouvernement du Canada jouera son rôle dans la protection des droits linguistiques aux quatre coins du pays. »



- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles



« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »



- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)



« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Nord de l'Ontario ont prouvé leur résilience et leur détermination dans la préservation du français malgré de nombreux défis. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario est très heureuse de l'augmentation du financement accordé par Patrimoine canadien en programmation, qui fait également de la place à de nouvelles organisations bénéficiant de ce type de financement. Nous remercions le gouvernement du Canada et plus particulièrement la ministre Mélanie Joly et sa secrétaire parlementaire Marie-France Lalonde. »



- Peter Hominuk, directeur général, Assemblée de la francophonie de l'Ontario

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.



Le 19 février, dans le document intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et ses instruments connexes. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.



Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé 392 millions de dollars pour aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire du pays. Ce fonds vise à atteindre des niveaux de bilinguisme plus élevés; à rendre accessible partout au Canada un enseignement postsecondaire de grande qualité dans la langue de la minorité; à soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire; et à aller de l'avant dans la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Document d'information

NOM DE L'ORGANISME FINANCEMENT OCTROYÉ EN 2018‑2019 (AVANT LE PLAN D'ACTION POUR LES LANGUES OFFICIELLES) ALLOCATION TOTALE OCTROYÉE EN 2020‑2021 AFNOO ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DU NORD- OUEST DE L'ONTARIO 113 300 $ 135 960 $ ALLIANCE DE LA FRANCOPHONIE DE TIMMINS INC. 37 250 $ 44 700 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANCAISE DE L'ONTARIO REGION-TEMISKAMING 37 000 $ 44 400 $ L'ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ONTARIO (DU GRAND SUDBURY) INC. 60 000 $ 72 000 $ CARREFOUR FRANCOPHONE DE SUDBURY (LE) 75 000 $ 90 000 $ CENTRE CULTUREL ARTEM (ARTEMISKAMING) (LE) 25 000 $ 40 000 $ CENTRE CULTUREL LA RONDE INC. 60 000 $ 85 000 $ CENTRE CULTUREL LOUIS HÉMON DE CHAPLEAU INC. 31 000 $ 42 200 $ CENTRE FRANCO-ONTARIEN DE FOLKLORE 32 000 $ 43 400 $ CENTRE FRANCOPHONE DE SAULT STE. MARIE 30 000 $ 36 000 $ CENTRE RÉGIONAL DE LOISIRS CULTURELS, INC. (LE) 72 300 $ 100 200 $ CLUB CANADIEN-FRANÇAIS DE GERALDTON 20 000 $ 30 000 $ CLUB CULTUREL FRANCOPHONE DE THUNDER BAY CCF INCORPORÉE 17 400 $ 30 000 $ CLUB DES FRANCOPHONES DE LONGLAC (LE) 19 000 $ 30 000 $ COMPAGNONS DES FRANCS LOISIRS (LES) 38 000 $ 52 000 $ CONCERTS LA NUIT SUR L'ÉTANG (LES) 25 000 $ 35 000 $ CONSEIL DES ARTS DE NIPISSING OUEST 20 000 $ 35 000 $ CONTACT INTERCULTUREL FRANCOPHONE DE SUDBURY S.O. 20 000 $ GALERIE DU NOUVEL-ONTARIO, CENTRE D'ARTISTE (LA) 20 000 $ 30 000 $ LE CONSEIL DES ARTS DE HEARST 26 000 $ 31 200 $ LE RAYON FRANCO DE COCHRANE S.O. 40 000 $ MICRO - MOUVEMENT DES INTERVENANTS ET INTERVENANTES COMMUNAUTAIRES EN RADIO DE L'ONTARIO 50 000 $ 75 000 $ PRISE DE PAROLE INC. 20 000 $ 32 500 $ RAFO RIVE-NORD INC. 30 000 $ 36 000 $ RED LAKE FRANCOPHONE ASSOCIATION 20 000 $ 40 000 $ SALON DU LIVRE DU GRAND SUDBURY (LE) 15 000 $ 30 000 $ THÉÂTRE DU NOUVEL-ONTARIO INC. (LE) 68 000 $ 81 600 $ TOTAL 961 250 $ 1 362 160 $

Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est écrit dans la colonne de 2018-2019 n'ont pas reçu de financement en 2018-2019.

