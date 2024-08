OTTAWA, ON, le 13 août 2024 /CNW/ - Partout dans le monde, la dynamique du marché du travail change pour les travailleurs et les employeurs, et le Canada a une occasion qui se présente une fois par génération de bâtir une économie durable, axée sur le travailleur et orientée vers l'avenir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a lancé une consultation en ligne ayant exactement cet objectif. En recueillant divers points de vue sur la façon de stimuler un marché du travail moderne, inclusif et productif pour le 21e siècle, le gouvernement pourra mieux cibler des moyens de tirer parti de nos forces, de relever les défis et de saisir les occasions qui se présentent et ainsi mieux préparer les Canadiens à réussir aujourd'hui et demain.

De plus, pour approfondir la discussion, le ministre lancera cet automne une invitation à un sommet sur la main-d'œuvre à des dirigeants de tout le Canada représentant, entre autres, l'industrie, les employeurs, les syndicats, les établissements d'enseignement et de formation, les organisations autochtones et sans but lucratif, les gouvernements et les universitaires.

Pour éclairer la consultation en ligne, les Canadiens sont invités à lire un document de discussion en ligne qui présente un aperçu du contexte actuel du marché du travail, les principales tendances, un instantané du paysage du développement des compétences au Canada, ainsi que les possibilités futures. De la rétroaction peut être fournie en répondant à un questionnaire en ligne, disponible jusqu'au 30 septembre 2024. Les résultats de la consultation en ligne et du sommet seront accessibles au public.

La consultation en ligne et le sommet se veulent l'amorce d'un dialogue national sur les approches modernes en matière de développement des compétences, d'aides à l'éducation et d'apprentissage continu qu'il faut adopter pour outiller la main-d'œuvre de demain.

Citations

« Nous avons au Canada les esprits les plus aiguisés et les travailleurs les plus talentueux, en plus de compter sur un système d'éducation de formation et d'emploi robuste. Nous devons nous appuyer sur ces forces pour nous aider à nous adapter à une économie mondiale en pleine évolution et à aller de l'avant. Cette consultation en ligne est la première étape de ce processus et nous permettra de déterminer toutes les manières de mettre du pied une main-d'œuvre plus innovatrice, plus productive et plus compétitive dont tous les travailleurs et les employeurs canadiens profiteront. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Faits en bref

Le document de discussion énonce trois priorités pour créer la main-d'œuvre du 21 e siècle : Assurer une meilleure harmonisation entre les stratégies pour le développement de la main-d'œuvre, les établissements de formation, les syndicats, les employeurs et les priorités économiques Éliminer les inefficacités et les obstacles sur le marché du travail canadien Optimiser la productivité au travail grâce au développement de compétences stratégiques et à l'apprentissage continu

siècle : Tendances du marché du travail et principaux facteurs de changement : Avec l'une des reprises de l'emploi les plus rapides parmi les pays du G7 après la pandémie, le nombre total d'emplois au Canada a atteint 20,5 millions en juin 2024. Selon IBM, le Canada a connu une hausse de 1,1 % de son produit intérieur brut (PIB) réel en 2023, et prévoyait une croissance du PIB jusqu'en 2025. Selon le Conference Board of Canada , l'intelligence artificielle générative pourrait ajouter près de 2 % au PIB du Canada . De 2019 à 2023, le taux de participation des mères âgées de 24 à 54 ans ayant des enfants de moins de 6 ans a augmenté de 3,8 points de pourcentage pour atteindre 79,7 %, ce qui a fait croître la population active de plus de 51 000 autres femmes. En 2021, 3,2 millions de personnes en situation de handicap âgées de 15 à 64 ans occupaient un emploi. Cependant, en 2022, plus de 1 million de personnes en situation de handicap de ce groupe d'âge auraient pu occuper un emploi rémunéré dans un marché du travail inclusif et accessible. Les travailleurs âgés sont nombreux à choisir de rester sur le marché du travail. Selon Statistique Canada, le taux d'activité des personnes âgées de plus de 55 ans était de 37 % en 2023 comparativement à 25 % en 1998. Les jeunes ont connu une hausse des taux de chômage (13,5 % en juin 2024), et les Autochtones, tous niveaux de scolarité confondus, avaient un taux de chômage plus élevé (7,7 %) en 2023 que les non-Autochtones âgés de 25 à 54 ans (4,5 %). En fait, 600 000 travailleurs dans les métiers spécialisés devraient prendre leur retraite au cours de la période 2022-2031. Cette tendance entraînera à la fois une perte de compétences et des possibilités de restructuration de la demande de main-d'œuvre en raison du resserrement de l'offre de main- d'œuvre. Selon la Banque Royale du Canada , la transition vers une économie durable stimule la demande de nouvelles compétences. Au cours des 10 à 20 prochaines années, jusqu'à 400 000 emplois pourraient être créés, pour lesquels un ensemble de compétences accrues sera essentiel.



Liens connexes

Suivez-nous sur X

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, 343- 573-1846, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]