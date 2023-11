Le gouvernement du Canada s'engage dans la transformation de l'Est de Montréal avec de nouveaux investissements

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le développement de l'Est de Montréal est important pour le gouvernement du Canada. Ce secteur de Montréal où les acteurs sont collectivement mobilisés présente un fort potentiel et sa revitalisation contribuera à la vitalité économique de toute la métropole. C'est dans ce contexte que DEC a soutenu les efforts de mobilisation de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM), parmi lesquels l'organisation du Sommet de l'Est qui se déroule aujourd'hui au Stade olympique.

Profitant de sa participation au Sommet de l'Est, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des investissements importants dans l'Est de Montréal : des contributions financières à huit organisations montréalaises et une enveloppe dédiée pour les projets qui auront des retombées économiques dans l'Est.

Premièrement, la ministre a annoncé des contributions financières du gouvernement du Canada totalisant 11,2 millions de dollars à huit organisations montréalaises dont les projets auront des retombées concrètes dans la région : Les Laboratoires MZL inc., l'ITEGA du Collège d'enseignement général et professionnel de Maisonneuve, Les Aliments Merjex inc., Aliments Ouimet-Cordon Bleu inc., Catelli Montreal Inc. (une entreprise du Groupe Barilla), Industries Unicor inc., le Centre en immunothérapie du cancer C3i et Kotmo inc. Le complément d'information sur les huit projets est fourni dans le document connexe.

En complément des investissements annoncés, la ministre Martinez Ferrada a également dévoilé qu'au cours des prochaines années, DEC s'engage à investir 30 millions de dollars dans des projets qui auront des retombées économiques dans l'Est de Montréal. Les dépenses s'étaleront sur la durée des projets de revitalisation, dont la mise en œuvre peut s'échelonner sur plusieurs années.

La revitalisation durable et inclusive de l'Est de Montréal passe par la mobilisation et la concertation de l'ensemble des acteurs socio-économiques. Le gouvernement du Canada s'engage à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour offrir son soutien dans une optique de complémentarité et pérennité. C'est en misant sur les atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, dans l'Est de Montréal, que la croissance économique du pays est favorisée tout en bâtissant une économie durable et inclusive.

« Aujourd'hui, le gouvernement fédéral s'engage davantage et de façon dédiée dans la transformation de l'Est de Montréal, car nous reconnaissons son potentiel incroyable. Ces investissements de DEC sont un élément central de notre travail de transformation de l'Est, en veillant à ce que ce secteur de la métropole prenne sa place dans l'économie du futur. Le tout premier Sommet de l'Est marque un moment important et en tant que fille de l'Est, je suis très fière d'avoir contribué à sa réalisation. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Depuis 2015, dans le cadre de ses programmes réguliers et initiatives spéciales, DEC a soutenu 98 projets avec des aides totalisant 59,2 M$, générant des investissements directs de plus de 231 M$ dans l'Est de Montréal.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

