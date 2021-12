OTTAWA, ON, le 29 déc. 2021 /CNW/ - La magistrature joue un rôle unique et fondamental dans la démocratie canadienne. Tous les quatre ans, une commission indépendante formée de trois membres est constituée afin de déterminer si le traitement et les avantages consentis aux juges de nomination fédérale et aux protonotaires de la Cour fédérale sont satisfaisants. Le 30 août 2021, la Commission d'examen de la rémunération des juges a soumis son rapport et ses recommandations à l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Aujourd'hui, le ministre a publié la réponse du gouvernement au rapport et a accepté toutes les recommandations formulées par la Commission. Le gouvernement fédéral s'emploiera prochainement à mettre en œuvre les recommandations, notamment en proposant l'apport des modifications nécessaires à la Loi sur les juges.

Citation

« Je tiens à remercier les membres de la Commission pour leurs efforts soutenus et le rôle déterminant qu'ils jouent pour protéger l'indépendance des juges des cours supérieures et des protonotaires de la Cour fédérale. Nous acceptons toutes les recommandations de la Commission. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Le processus de détermination de la rémunération des juges est unique et repose sur les principes constitutionnels établis par la Cour suprême du Canada .

. La Commission d'examen de la rémunération des juges, communément appelée la Commission quadriennale, est constituée tous les quatre ans pour formuler des recommandations au ministre de la Justice concernant le caractère satisfaisant du traitement et des avantages des juges de nomination fédérale et des protonotaires de la Cour fédérale.

concernant le caractère satisfaisant du traitement et des avantages des juges de nomination fédérale et des protonotaires de la Cour fédérale. En raison de la pandémie actuelle, le début de l'examen de la Commission a été reporté du 1er juin 2020 au 1er décembre 2020. Par conséquent, le rapport a été remis au ministre de la Justice le 30 août 2021.

le 30 août 2021. La publication de la réponse est conforme au caractère d'intérêt public de ce processus constitutionnel, c'est-à-dire que le gouvernement doit répondre publiquement au rapport de la Commission.

Produits connexes

Restez branchés

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn. Suivez le ministre Lametti sur Twitter : @MinJusticeFr.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour plus d'information ou pour vous abonner, visitez http://justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]

Liens connexes

http://www.justice.gc.ca