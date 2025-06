OTTAWA, ON, le 18 juin 2025 /CNW/ - Des porte-parole du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique virtuelle à l'intention des médias afin de fournir des renseignements et de répondre aux questions concernant les parties 14 et 4 de la Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière.

La séance d'information portera sur les modifications proposées à la partie 14, intitulée « Accès aux données et aux renseignements en temps opportun », et à la partie 4 intitulée « Loi sur la Société canadienne des postes ».

Date : Le jeudi 19 juin 2025

Heure : 11 h HE

Endroit : Virtuel, sur la Tribune de la presse parlementaire canadienne

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui souhaitent participer doivent communiquer avec la Tribune de la presse à l'adresse [email protected] pour obtenir un lien.

pour obtenir un lien. La participation à la séance de questions-réponses de cet événement se fera via Zoom et est réservée aux membres ayant reçu l'accréditation de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Personnes-ressources, Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]